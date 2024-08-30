陳世凱接交長 藍批「交通大災難」

交通部前部長李孟諺因婚外情請辭獲准，行政院長卓榮泰昨天宣布，交長懸缺由行政院發言人陳世凱接任，並讚揚陳熟悉新政府業務內容，了解地方交通建設，也有政治、企業管理思維，對其接任深具信心。國民黨立委王鴻薇批評，陳世凱毫無交通專業，只因得到賴清德總統信任就當「門神」，是拿國家名器開玩笑。

陳世凱預計九月二日上任，行政院發言人職缺由副發言人謝子涵暫代。陳任發言人一○三天便轉換跑道，昨天是最後一次以發言人身分主持院會後記者會，他表示，交通部業務廣大，包含陸海空及許多事業單位，未來會尊重專業、用心且快速學習，同時認真管理相關業務。

知情人士說，拔擢陳世凱背後的因素在於借重其對於政策的熟悉度、部會溝通協調的能力，以及跳脫「交通幫」的思維，力拚人民有感的交通改革。

陳世凱曾當過三屆台中市議員，在民進黨內隸屬新潮流，兩度與國民黨立委顏寬恒選立委但落敗，總統大選時加入賴清德競選團隊，隨後被延攬為行政院發言人。據了解，陳世凱頗獲賴清德賞識，賴曾在綠營大老面前，指著陳世凱說「民進黨要有這樣的年輕人出來承擔」。

國民黨立委王鴻薇說，陳世凱完全沒有交通背景更無行政經驗，是交通大外行，草率擔任部長，簡直是交通界的大災難。

王鴻薇也整理直轄市交通局長的學經歷和陳世凱對比，她舉例，高雄交通局長張淑娟是成功大學交通碩士畢業，一路從基層做起；北市交通局長謝銘鴻，台大交通碩士畢業，過去在北市交通單位任職，後來也到交通部擔任道安與公共關係主任等職位；南市交通局長王銘德歷任過交通部公路總局。王揶揄，六都交通局長是專業掛帥，陳世凱看不到人家的車尾燈。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則說，陳世凱長期從事政治工作，不論擔任幕僚、民代甚至是歷次選戰，論述堅定，深受大家肯定，是不可多得的人才，但她也提醒，立法院新會期將開議，陳必須加緊腳步熟悉工作。