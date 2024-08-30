台鐵產工：陳世凱無交通背景 賴清德半放棄交改

行政院發言人陳世凱接任交通部長，交通業界大多感到意外，台鐵產業工會批評，交通業務複雜且廣泛，陳經歷不足且毫無交通背景，更直言「等於賴清德半放棄整個交通改革」；旅遊業者則認為，新交長人選沒顧到專業性，還是由新潮流接任，希望新部長要多跟產官學界溝通。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，陳世凱僅擔任過台中市議員、政院發言人，沒有看到有任何實質交通政績，交通業務涵蓋範圍廣，且當前很多交通制度需要大刀闊斧改革，尤其當新的法令出來，首長必須有能力跟地方或職業團體溝通，過去前部長李孟諺、代理部長陳彥伯等都累積一定經歷才接任，不確定陳是否有能力。

台鐵產業工會秘書長朱智宇也憂心，陳世凱毫無交通背景卻被指派成為交長，「等於賴清德半放棄整個交通改革」，陳世凱或許面對公關危機很在行，但面對交通專業恐難以招架，若發生事故翻車，又要下台請辭。他更直言，不強求什麼都會的交通部長，但若對於台鐵問題提不出具體改革措施，「還不如前部長王國材」。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜說，不管是交通體系出身或政治專長，只要願意推動人本交通都樂觀其成，盼陳世凱上台後能持續跟相關團體互動，不要讓交通政策繼續搖擺。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，陳世凱接交長是「情理之中、意料之外」，業界原以為會找熟悉交通業務或地方諸侯，沒想到還是由新潮流接任，以政治角度來看確實是意料之外。李也說，交通事務包山包海，很需要跨部會協調，希望新部長多跟產官學界溝通。