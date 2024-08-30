聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵產工：陳世凱無交通背景 賴清德半放棄交改

聯合報／ 記者周湘芸胡瑞玲／台北報導
交通部前部長李孟諺因緋聞事件下台10天後，行政院長卓榮泰宣布遺缺由政院發言人陳世凱（圖）接任。圖／聯合報系資料照片
交通部前部長李孟諺因緋聞事件下台10天後，行政院長卓榮泰宣布遺缺由政院發言人陳世凱（圖）接任。圖／聯合報系資料照片

行政院發言人陳世凱接任交通部長，交通業界大多感到意外，台鐵產業工會批評，交通業務複雜且廣泛，陳經歷不足且毫無交通背景，更直言「等於賴清德半放棄整個交通改革」；旅遊業者則認為，新交長人選沒顧到專業性，還是由新潮流接任，希望新部長要多跟產官學界溝通

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，陳世凱僅擔任過台中市議員、政院發言人，沒有看到有任何實質交通政績，交通業務涵蓋範圍廣，且當前很多交通制度需要大刀闊斧改革，尤其當新的法令出來，首長必須有能力跟地方或職業團體溝通，過去前部長李孟諺、代理部長陳彥伯等都累積一定經歷才接任，不確定陳是否有能力。

台鐵產業工會秘書長朱智宇也憂心，陳世凱毫無交通背景卻被指派成為交長，「等於賴清德半放棄整個交通改革」，陳世凱或許面對公關危機很在行，但面對交通專業恐難以招架，若發生事故翻車，又要下台請辭。他更直言，不強求什麼都會的交通部長，但若對於台鐵問題提不出具體改革措施，「還不如前部長王國材」。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜說，不管是交通體系出身或政治專長，只要願意推動人本交通都樂觀其成，盼陳世凱上台後能持續跟相關團體互動，不要讓交通政策繼續搖擺。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，陳世凱接交長是「情理之中、意料之外」，業界原以為會找熟悉交通業務或地方諸侯，沒想到還是由新潮流接任，以政治角度來看確實是意料之外。李也說，交通事務包山包海，很需要跨部會協調，希望新部長多跟產官學界溝通。

交通部長 台鐵 李孟諺 溝通 王國材 賴清德 陳世凱 陳彥伯

延伸閱讀

對比六都交通局長學經歷 王鴻薇：陳世凱看不到車尾燈

陳世凱跳級成交通部長 黃健豪：盼多照顧台中建設

卓榮泰讚陳世凱適任交通部長 賴士葆諷：鵝毛說成鵝

【即時短評】欲封之位、何患無辭 陳世凱才是賴政府需要的人才

相關新聞

陳世凱接交長 藍批「交通大災難」

交通部前部長李孟諺因婚外情請辭獲准，行政院長卓榮泰昨天宣布，交長懸缺由行政院發言人陳世凱接任，並讚揚陳熟悉新政府業務內容...

台鐵產工：陳世凱無交通背景 賴清德半放棄交改

行政院發言人陳世凱接任交通部長，交通業界大多感到意外，台鐵產業工會批評，交通業務複雜且廣泛，陳經歷不足且毫無交通背景，更...

冷眼集／交長大外行 凸顯賴卓用人唯親

近來民進黨政府閣員頻頻出走，接任人選中，最震驚黨內外的，無疑是上任行政院發言人僅一○三天，就轉任交通部長的陳世凱，但交通...

對比六都交通局長學經歷 王鴻薇：陳世凱看不到車尾燈

行政院今公布交通部長由行政院發言人陳世凱接任，由於陳世凱非交通專業，引起輿論譁然。國民黨立委王鴻薇整理直轄市交通局長的學經歷和陳世凱對比，直指六都交通局長是專業掛帥，陳世凱看不到人家的車尾燈。

陳世凱跳級成交通部長 黃健豪：盼多照顧台中建設

行政院長卓榮泰今日宣布新任交通部長人選為行政院發言人陳世凱，由於陳沒有交通專業、相關學經歷或背景，引發在野黨諸多批評。

卓榮泰讚陳世凱適任交通部長 賴士葆諷：鵝毛說成鵝

交通部前部長李孟諺因爆發婚外情而辭職，行政院發言人陳世凱將任交通部長。國民黨立委賴士葆今諷刺，陳世凱毫無交通專業，行政院長卓榮泰非常勉力要從陳世凱有限的經歷中，把一根鵝毛吹噓成一隻鵝，真是辛苦了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。