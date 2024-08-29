綠肯定陳世凱接交通部長 藍：沒有蜜月期要做出成績

中央社／ 台北29日電

行政院發言人陳世凱即將接任交通部長，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，陳世凱長期在政治工作領域，是不可多得的好人才；國民黨立法院黨團書記長洪孟楷說，沒有蜜月期，期待聽到新任交通部長的重大政策方向。

前交通部長李孟諺日前請辭，行政院長卓榮泰今天宣布由陳世凱接任交通部長，陳世凱預計9月2日上任。

吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會說，陳世凱過去擔任民意代表，爭取台中地區重大交通建設不遺餘力，對跨部會重要政策，多所參與及掌握，競選期間擔任發言人，對國家希望工程、發展願景都相當了解，明確掌握國家重大政策發展方向。

不過，吳思瑤也提到，立法院新會期即將開議，下會期是預算會期，交通部是大部會，要趕緊熟悉行政立法工作，交通部門的重要預算及法案，應盡快上手，進入狀況。

洪孟楷今天在立法院接受媒體聯訪時指出，交通是專業，交通建設是可長可久的百年大計，各地方的建設不分黨派、不分你我，大家一起來支持。

他說，外界關注陳世凱的交通專業在哪，有沒有掌管大部會的能力，畢竟交通部每年的預算高達新台幣幾百億元，再加上包括國道公路建設管理基金在內相關基金的預算，有沒有辦法帶領整個部會往前邁進。

洪孟楷表示，期待聽到新任交通部長的重大政策方向，譬如改善台灣交通行人地獄，還有對於重大公路、鐵道，以及台鐵、航空、觀光等，方針和政策方向在哪。

洪孟楷說，沒有蜜月期給賴政府團隊，希望每位部長上任都能直接上火線，要做出成績。

交通部長 立法院 陳世凱

延伸閱讀

出任交長將被「前老闆」質詢　陳世凱緊張神情藏不住

影／陳世凱接交長 卓榮泰：適當且具服務熱忱

陳世凱無專業接交長 卓榮泰讚：政治專長外有企管思維

新交長人選陳世凱曾二度選立委敗給顏寬恒 獲賴清德青睞

相關新聞

陳世凱接交長 藍批「交通大災難」

交通部前部長李孟諺因婚外情請辭獲准，行政院長卓榮泰昨天宣布，交長懸缺由行政院發言人陳世凱接任，並讚揚陳熟悉新政府業務內容...

台鐵產工：陳世凱無交通背景 賴清德半放棄交改

行政院發言人陳世凱接任交通部長，交通業界大多感到意外，台鐵產業工會批評，交通業務複雜且廣泛，陳經歷不足且毫無交通背景，更...

冷眼集／交長大外行 凸顯賴卓用人唯親

近來民進黨政府閣員頻頻出走，接任人選中，最震驚黨內外的，無疑是上任行政院發言人僅一○三天，就轉任交通部長的陳世凱，但交通...

對比六都交通局長學經歷 王鴻薇：陳世凱看不到車尾燈

行政院今公布交通部長由行政院發言人陳世凱接任，由於陳世凱非交通專業，引起輿論譁然。國民黨立委王鴻薇整理直轄市交通局長的學經歷和陳世凱對比，直指六都交通局長是專業掛帥，陳世凱看不到人家的車尾燈。

陳世凱跳級成交通部長 黃健豪：盼多照顧台中建設

行政院長卓榮泰今日宣布新任交通部長人選為行政院發言人陳世凱，由於陳沒有交通專業、相關學經歷或背景，引發在野黨諸多批評。

卓榮泰讚陳世凱適任交通部長 賴士葆諷：鵝毛說成鵝

交通部前部長李孟諺因爆發婚外情而辭職，行政院發言人陳世凱將任交通部長。國民黨立委賴士葆今諷刺，陳世凱毫無交通專業，行政院長卓榮泰非常勉力要從陳世凱有限的經歷中，把一根鵝毛吹噓成一隻鵝，真是辛苦了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。