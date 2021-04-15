台鐵應置死地而後生 學者籲經費要用對

台鐵的經費真的砸對地方嗎？交通部次長祁文中於報告時提到，政府未來還會投入至少1200億進行基礎設施強化，但逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭呼籲台鐵，比起基礎建設，現在更應該停止賠錢又降低效能的鐵路高架化建設，並將相關費用轉作台鐵車站及周邊土地的重建經費。

體制僵化改革難

行政院交通委員會於15日上午立法院交通委員會舉辦「臺灣鐵路管理局澈底改革暨鐵路法修正方向」公聽會，交通部次長祁文中於報告時提到，台鐵是大眾運輸事業，不容易從本業取得損益平衡，且僵化的票價更是雪上加霜。

此外，祁文中說，由於政府財政能力無法一次性處理舊制退撫金及政治性負擔，因此已投入1500多億進行各式行車安全改善、車輛汰換、基礎設施更新、系統安全與智慧化提升等。

砸錢砸錯地方

但鍾慧諭認為，台鐵遭到錯誤的政治對待已久，而前瞻計畫的經費被投入鐵路高架化，反而降低了台鐵的運輸能力，使速度變慢、鐵路容量下降，至今台北、台中、高雄的鐵路已砸了3093億，並使營運成本反增了2倍以上。

至於台鐵該如何改革，銘傳大學都市規劃與防災學系副教授馬士元則認為，台鐵現在要做的是「國營公司化」，並擺脫其公務機關角色，更以台鐵物料管理系統花了整整13年建制為例，呼籲政府政府不要自己嚇自己，一提到改革就覺得員工會反彈，更不要因為選舉考量，造成方案繼續延宕。

置死地於後生救台鐵

另一方面，馬士元希望工會能放手，讓台鐵轉型為國營鐵路公司，否則普悠瑪與太魯閣出軌意外將白白犧牲67條人命，「我們到十年後還是站在這裡、說一樣的話」，若真的再無法達成共識，就乾脆進行公投，「讓人民告訴我們，要台灣鐵路管理局還是台灣鐵路公司。」

馬士元還提到，台鐵要改善的不僅限於體檢總報告的144項，還有很多沒看見的問題，且政院需進行政府組織再造，並強調台灣始終缺乏中央防災部會，雖能處理災害，但缺乏統合，因此建議工程會轉型為災害防治委員會，且各部會皆應成立防災專責組織，尤其是交通部，需要成立「運輸安全署」。

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