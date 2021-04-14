衛福部募太魯閣8億捐款引質疑 蔡英文：100%專款專用

台鐵太魯閣號事故後，衛福部專戶收到的捐款達逾8億元，最近捐款用途引發外界質疑。蔡英文總統今天再度在臉書強調，民間善款會全部用在罹難者、傷者、家屬及救災人員身上，不會用來替政府或廠商賠償，更不影響受難者申請國賠的權利，請大家放心。

蔡總統說，台鐵太魯閣號事故的民間善款，是來自社會各界的善心，將會100%專款專用，使用在生活扶助、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助及其他關懷支持服務。民間善款會全部用在罹難者、傷者、家屬及救災人員身上，不會用來替政府或廠商賠償，更不影響受難者申請國賠的權利，請大家放心。

蔡總統說，同時，衛福部也已經邀集相關單位及社會公正人士，成立民間善款的管理及監督委員會，不但會仔細監督用途，更會將每一塊錢的支出都公布。再次謝謝全民的善心。請大家幫忙分享、澄清誤會，讓更多人了解善款的用途。