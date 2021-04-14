快訊

將來銀行現吹哨人！ 立委爆中華電信採購涉掏空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衛福部募太魯閣8億捐款引質疑 蔡英文：100%專款專用

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天再度在臉書強調，民間善款會全部用在罹難者、傷者、家屬及救災人員身上，不會用來替政府或廠商賠償。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統今天再度在臉書強調，民間善款會全部用在罹難者、傷者、家屬及救災人員身上，不會用來替政府或廠商賠償。圖／取自蔡英文臉書

台鐵太魯閣號事故後，衛福部專戶收到的捐款達逾8億元，最近捐款用途引發外界質疑。蔡英文總統今天再度在臉書強調，民間善款會全部用在罹難者、傷者、家屬及救災人員身上，不會用來替政府或廠商賠償，更不影響受難者申請國賠的權利，請大家放心。

蔡總統說，台鐵太魯閣號事故的民間善款，是來自社會各界的善心，將會100%專款專用，使用在生活扶助、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助及其他關懷支持服務。民間善款會全部用在罹難者、傷者、家屬及救災人員身上，不會用來替政府或廠商賠償，更不影響受難者申請國賠的權利，請大家放心。

蔡總統說，同時，衛福部也已經邀集相關單位及社會公正人士，成立民間善款的管理及監督委員會，不但會仔細監督用途，更會將每一塊錢的支出都公布。再次謝謝全民的善心。請大家幫忙分享、澄清誤會，讓更多人了解善款的用途。

太魯閣撞車事故 台鐵

延伸閱讀

蔡英文還沒打疫苗 侯友宜：首長帶動效果有限

聯合報黑白集／蔡英文有幾個連續三年？

東奧倒數百日／政府盼當後盾 中華代表團「神隊友」

影／冬奧開幕倒數百日 蔡英文前往國訓中心扮演神隊友

相關新聞

衛福部募太魯閣8億捐款引質疑 蔡英文：100%專款專用

台鐵太魯閣號事故後，衛福部專戶收到的捐款達逾8億元，最近捐款用途引發外界質疑。蔡英文總統今天再度在臉書強調，民間善款會全...

太魯閣8億善款運用惹議 交部：絕不用於政府應負擔部分

台鐵太魯閣事故釀嚴重死傷，衛福部前天召開委員會討論善款用途。不過事故捐款八億多元，僅三分之一將用於罹難者家屬扶助金，引發...

影／太魯閣善款運用惹議 賴士葆批衛福部吃人夠夠

台鐵太魯閣號發生嚴重傷亡事故後，衛福部成立募款專戶，收到的民間捐款超過8億元，卻只拿三分之一善款給罹難者家屬，引起外界質...

民進黨喊台鐵改革 民眾黨：多年全跳票

台鐵太魯閣號事故造成嚴重死傷，民眾黨團總召邱臣遠說，民進黨2016年上台後多次提出要改革台鐵，最後卻全都跳票，關於台鐵的...

太魯閣號意外迄今 1352萬善款捐新北 配合中央運用

台鐵太魯閣號撞車事故，除了中央衛福部成立捐款專戶，新北社會局也透過好日子愛心大平台成立太魯閣號翻覆意外救助專戶，迄今已收...

太魯閣咎責風波！蘇貞昌被批甩鍋、戀棧 網路好感度被林佳龍超車

4月2日太魯閣發生出軌事件，交通部長林佳龍於4日對外表示將請辭負責，向行政院長蘇貞昌提出辭呈，但始終對其辭呈保持「已讀不回」態度，遭到外界議論，對此林佳龍多次對媒體強調決不戀棧、負責到底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。