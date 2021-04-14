民進黨喊台鐵改革 民眾黨：多年全跳票

台鐵太魯閣號事故造成嚴重死傷，民眾黨團總召邱臣遠說，民進黨2016年上台後多次提出要改革台鐵，最後卻全都跳票，關於台鐵的改革，民眾黨提出三大架構，包括台鐵組織改造、不良廠商列管以及道路安全跨部會合作。

邱臣遠、副總召高虹安、幹事長蔡壁如以及立委賴香伶、張其祿今天開記者會，呼籲行政院儘速成立台鐵推動改革小組，希望重建國人對台鐵的信心。

邱臣遠表示，民眾黨團提出「政府採購法部分條文修正草案」，修法重點由中央及地方政府成立「工程施工查核小組」，以抽驗的方式進行查驗，目前政府採購公報對於違反規定者，僅以廠商為登載對象，負責人不在登載範圍，希望透過修法，將不良廠商負責人一併列入，落實停權處分與裁罰目的。

高虹安說，李義祥過去有諸多不良記錄，政府採購法應該將這種惡質的企業負責人列為拒絕往來對象，將他所擔任負責人的其他企業也列為拒絕往來對象。此外，負責重大公共建設的工程會應該要擔起責任，主動建立檢索系統進行拒絕往來廠商的有效資訊揭露，而非只是被動接受。

賴香伶認為，台鐵施工管理出現問題，造成工地主任帶頭違法，沒有依照職業安全規範，勞動部應儘速對台鐵工地全面勞檢、督促台鐵對內管理遵守職安法規，台鐵也應要求承包商落實職安責任，代表承包商的現場工地主任更是重中之重，台鐵務必透過管理、訓練機制，落實工地安全管理。

張其祿指出，台鐵累積虧損將近1300億元，負債高達4000億，負債比率將近50%，已是虧損問題最嚴峻的國營事業。要解決路軌產業營運的虧損，在理論及實務上早有共識和經驗，即「車路分離模式」，基礎建設的責任歸於國家，或由政府概括承受其資產與負債，路軌運輸則由取得專屬路權的業者進行營運管理。

蔡壁如認為，人為的錯誤很常來自於系統的問題，如果不解決系統上的問題，就只能繼續忍受台鐵的高事故率、誤點等缺陷，摘掉枯萎的葉子並不會讓植物變好，只有找出爛在土裡的根，才能徹底重獲新生，太魯閣號事故帶給國人無盡的傷痛，但也是改變的契機。