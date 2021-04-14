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太魯閣咎責風波！蘇貞昌被批甩鍋、戀棧 網路好感度被林佳龍超車

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source :組圖自林佳龍蘇貞昌粉專

文／羅文芳

4月2日太魯閣發生出軌事件，交通部長林佳龍於4日對外表示將請辭負責，向行政院長蘇貞昌提出辭呈，但始終對其辭呈保持「已讀不回」態度，遭到外界議論，對此林佳龍多次對媒體強調決不戀棧、負責到底，13日更在粉專寫下「給台鐵人的一封信」再次表態堅持辭職的決心，使雙方討論度再起，位居《網路口碑政治人物排行榜》第二、三名。

image source :網路口碑政治人物排行榜

林佳龍請辭聲量飆　蘇貞昌遲未批准讓咎責火向上燒

太魯閣事件死傷慘重，外界咎責主管機關交通部長林佳龍，在其口頭請辭後，行政院長蘇貞昌一直未批准遭到外界批評，讓咎責火持續向上延燒，從《KEYPO大數據關鍵引擎》也可以看到兩人「下台」的聲量變化，最高峰落在4日林佳龍於粉專表示將辭去交通部長，聲量5,606筆。

同日蘇貞昌被媒體問及此事，沒有正面回答反而轉移話題疫苗來台一事，起外界議論是把林佳龍當擋箭牌，認為曾說要對普悠瑪負責的蘇貞昌一年來無作為，也應該下台負責的聲量3,979筆。

8日外界針對太魯閣事件未有政治人物下台一事不滿情緒延燒，蘇貞昌在臉書表示「政府責無旁貸」，但遲遲不允林佳龍辭職，有網友質疑他「怎麼沒有負起監督不周的責任呢？」紛紛出現蘇貞昌也該擔起政治責任討論，使「蘇貞昌下台」聲量首度超越林佳龍達到1,666筆，網路咎責聲量從林佳龍向上延燒至蘇貞昌。

 


▲林佳龍因請辭聲量暴增，蘇貞昌也因「不放人」引起討論。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/04/01 - 2021/04/13)

蘇貞昌網路好感度低　被林佳龍甩尾超車　

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》可看到林佳龍網路好感度（P/N值）曾在4日臉書宣布已口頭辭職後，呈上升趨勢來到0.25，與蘇貞昌好感度曲線一路拉鋸，直到10日林被全國駕駛員工會發聲明支持慰留，好感度又往上到0.39，同時多次未正面回應林請辭一事的蘇貞昌只有0.16，開始有人認為他歷經普悠瑪事件後未曾表達要下台，是戀棧權位不適任。

13日林佳龍在臉書寫下「給台鐵人的一封信」細數與台鐵過往回憶，同時再次表達善後工作告一段落後的辭職決心，好感度直線上升到0.42。反觀針對林佳龍辭職一事，保持曖昧態度的蘇貞昌，始終強調政府責無旁貸，但卻不提誰會「下台負責」此舉被批評是為要林佳龍當炮灰，更是幫自己「避免惹火上身」、「政治算計」等因，網路對蘇貞昌提倡將改革台鐵一事群起圍攻，紛紛表示不信任，要求蘇貞昌下台，使他好感度再次下降至0.17，與林佳龍好感度趨勢背道而馳。

▲林佳龍多次宣布辭職下台，網路好感度上升，反觀未批准的蘇貞昌則下降被批評。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路正負評比(分析區間:2021/04/01 - 2021/04/13)

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年4月1日至2021年4月13日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『林佳龍下台、蘇貞昌下台』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路正負評比」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2  網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。

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