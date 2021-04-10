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政院：台鐵改造 首重企業化

經濟日報 / 記者楊文琪／台北報導

交通部台鐵局太魯閣號出軌造成嚴重死傷的事故，各界認為台鐵局要徹底改革，應朝公司化方向進行，對此行政院昨（9）日明確表態，台鐵組織改造的重點在企業化及有效永續的經營，若僅以「公司化」一詞來簡易概括，易生走向民營化的誤解。

行政院發言人羅秉成昨日表示，行政院長蘇貞昌認為，凡能建立長治久安的典章制度，再怎麼艱難也要面對挑戰，勇於興革。

台鐵改革勢在必行，也早已啟動進行，雖然過去兩年多以來，已完成了許多與鐵路安全有關的具體項目，但改革的工程要加速、加大、加深，才能符合人民的期待。

羅秉成說，針對台鐵下一階段的改革進程，蘇揆於8日的行政院會中表示，他會跟處理防治非洲豬瘟和疫情的決心一樣，緊盯著每一個環節，加速並落實改革的目標。

至於外界關注所謂的「台鐵公司化」，羅秉成強調，涉及台鐵的組織轉型與體質改造等深層結構問題，本就納入台鐵企業化的長期改革項目中，但因其影響深遠丶茲事體大，所以在策略上要先完善行車安全使民眾安心（調整組織功能以提升安全管理），再而改善財務使員工安定（解決財務虧損增進效能），最後台鐵的營運模式才有更多的選項空間，但要強調的是「台鐵組織改造的重點在企業化及有效永續的經營」，若僅以「公司化」一詞來簡易概括，易生走向民營化的誤解。

太魯閣撞車事故 台鐵

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