快訊

英國白金漢宮：菲立普親王逝世 享耆壽99歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委提案為太魯閣號蓋紀念碑？ 網怒：知道為何要募款了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友PO出一張公文，指立委陳歐珀提案要為太魯閣號事故「蓋建紀念碑或類似安全教育館」，上面還有立委陳明文、趙正宇的名字。 圖／取自臉書
網友PO出一張公文，指立委陳歐珀提案要為太魯閣號事故「蓋建紀念碑或類似安全教育館」，上面還有立委陳明文、趙正宇的名字。 圖／取自臉書

太魯閣號408車次在4月2日發生列車出軌重大事故，釀成50人死亡、210人輕重傷悲劇。這起嚴重的交通事故，讓全國人民同心哀悼。立委陳歐珀在他臉書專頁，PO出臨時提案要為第一線救災人員提供心輔「藍光計畫」，免除心理陰影，也獲得多位立委力挺，原本暖心的提案，卻因為另一樁疑似也出自他手的提案失焦。

有網友PO出一張公文，陳歐珀提案要為太魯閣號事故「蓋建紀念碑或類似安全教育館」，上面還有立委陳明文、趙正宇的名字，引來網友撻伐，灌爆陳歐珀臉書。

網友質疑此舉是濫用公帑，「你若是自己花錢買地蓋，我就沒意見...不然真的很蠢」、「我知道為什麼要募款了」、「這麼有意義的事情，你可以捐款還是自己集資來蓋嗎？」、「蓋紀念館，發包標案，然後幕後肥貓再賺一筆，這才是重大災難標準SOP」。

也有人認為只是做秀，無法解決問題，「死了50人，你第一個想到的是蓋紀念碑？？？」、「你家有人過世要不要在你家蓋紀念碑...提這三小提案」、「到處都是紀念公園跟紀念碑？是想打造台灣悲情城市概念？建邊坡防護牆比較實際吧！」、「蓋紀念碑就能解決問題的話，那各鄉鎮市區就都立紀念碑就好了啊」。

也有人質疑蓋紀念碑公文真實性，網友說「這是第九張(指藍光計畫公文)，第一張(指蓋紀念碑公文)煩請貼出來看看。」

太魯閣撞車事故 台鐵 太魯閣

延伸閱讀

太魯閣號事故那天，醫事人員的第一線報告

太魯閣號案被告增至6人 林長清7小時湊300萬元保金

台鐵太魯閣號該賣站票嗎？引爆網路論戰 花東人吐心酸真相

基隆21名特搜支援太魯閣號救援 受贈慰勞品和平安符

相關新聞

蘇貞昌稱要改革台鐵 國民黨：110次行政院會從未討論

台鐵太魯閣號發生重大事故，行政院長蘇貞昌昨在行政院會上宣示台鐵要加速改革。國民黨下午質疑，蘇上任至今召開110次行政院會...

台鐵公司化？政院：組織改造重點在企業化

太魯閣號事故後，台鐵是否應該公司化？行政院發言人羅秉成今表示，行政院長蘇貞昌認為凡能建立長治久安的典章制度，再怎麼艱難也...

【即時短評】「公司化」是佛地魔？政院該說清楚的四大問題

行政院長蘇貞昌日前斥責交通部「不要再提公司化」，但連日各界呼聲四起，「公司化」成為台鐵改革指標。政院今天終於表態，指「台...

太魯閣號出軌，是包商還是制度殺人？看懂政府「最低標」和「最有利標」

台鐵73年來最嚴重的事故，台鐵408車次太魯閣號重擊工程車出軌的嚴重意外釀50死的悲劇，許多開心出遊與返鄉的家庭從此天人永隔，到底應該「誰」要負責？未來有可能避免這樣的悲劇再發生嗎？

台鐵總體檢不組推動小組改專案會議 政院：開會七次

台鐵太魯閣號發生重大事故，有人檢討行政院在普悠瑪事故後，原規劃成立改善推動小組，但至今沒有成立。行政院發言人羅秉成昨澄清...

【台鐵組改／上】交部擬吸收台鐵千億債務再設「償債基金」 待府院點頭

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，蔡英文總統7日在民進黨中常會中，以黨主席身分宣示改革。但組織如何調整、財源從哪來，是台鐵改革將面對的兩大棘手難題。交通部初步規畫，長短期債務、員工退撫金、優退加發等歷史財務包袱，須由政府承接。但交通部也首度提出設立「台灣鐵路管理基金」，由政府逐年編列部分預算及非營業用資產活化、處分收入等挹注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。