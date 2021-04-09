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立委提案為太魯閣號蓋紀念碑？ 網怒：知道為何要募款了
太魯閣號408車次在4月2日發生列車出軌重大事故，釀成50人死亡、210人輕重傷悲劇。這起嚴重的交通事故，讓全國人民同心哀悼。立委陳歐珀在他臉書專頁，PO出臨時提案要為第一線救災人員提供心輔「藍光計畫」，免除心理陰影，也獲得多位立委力挺，原本暖心的提案，卻因為另一樁疑似也出自他手的提案失焦。
有網友PO出一張公文，陳歐珀提案要為太魯閣號事故「蓋建紀念碑或類似安全教育館」，上面還有立委陳明文、趙正宇的名字，引來網友撻伐，灌爆陳歐珀臉書。
網友質疑此舉是濫用公帑，「你若是自己花錢買地蓋，我就沒意見...不然真的很蠢」、「我知道為什麼要募款了」、「這麼有意義的事情，你可以捐款還是自己集資來蓋嗎？」、「蓋紀念館，發包標案，然後幕後肥貓再賺一筆，這才是重大災難標準SOP」。
也有人認為只是做秀，無法解決問題，「死了50人，你第一個想到的是蓋紀念碑？？？」、「你家有人過世要不要在你家蓋紀念碑...提這三小提案」、「到處都是紀念公園跟紀念碑？是想打造台灣悲情城市概念？建邊坡防護牆比較實際吧！」、「蓋紀念碑就能解決問題的話，那各鄉鎮市區就都立紀念碑就好了啊」。
也有人質疑蓋紀念碑公文真實性，網友說「這是第九張(指藍光計畫公文)，第一張(指蓋紀念碑公文)煩請貼出來看看。」
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