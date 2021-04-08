扁馬蔡執政台鐵傷亡人數盤點 他怒批這任總統：請有點肩膀！

2018年普悠瑪號事故後，蔡英文總統曾宣示要改革台鐵，但如今又發生太魯閣號撞工程車事故，引起部分民眾質疑。YouTuber「歷史哥」回顧盤點近來三位總統所發生的台鐵交通事故次數，發現死傷最多的是現任蔡英文總統，而馬英九執政期內事故較少。

YouTuber「歷史哥」本名李易修，為歷史學系碩士、時事評論員，他與小編共同經營臉書粉專「歷史哥澄清唬」在6日公布前總統陳水扁、馬英九與現任蔡英文任內的「三任總統任內台鐵重大事故列表」，盤點出陳水扁執政8年發生8起事故，造成35死337傷；馬英九執政8年發生4起事故，造成7死154傷；蔡英文目前執政5年發生4起事故，造成70死441傷。

「歷史哥澄清唬」直接點名蔡英文應要檢討，「請當今執政者有點肩膀不要再『四推』了」，而這「四推」就是「上推藍前朝、下推藍縣市長、左推中共陰謀打壓、右推監督執政者」。

網友紛紛跟進指責「好意思笑馬死亡之握…蔡陰魂更厲害！」、「某人今天公祭，明天忘記」，但也有人不認同這種比較，說「火車是總統開的嗎？哈哈笑死」、「莫拉克風災、八八水災造成474人活埋，看樣子馬政府死得比較多啊」。