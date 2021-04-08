快訊

英國白金漢宮：菲立普親王逝世 享耆壽99歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

扁馬蔡執政台鐵傷亡人數盤點 他怒批這任總統：請有點肩膀！

聯合新聞網 / 綜合報導
太魯閣號撞車事故，第七節車箱和第八節車廂交接處變型扭曲，讓人怵目驚心。記者邱德祥／攝影
太魯閣號撞車事故，第七節車箱和第八節車廂交接處變型扭曲，讓人怵目驚心。記者邱德祥／攝影

2018年普悠瑪號事故後，蔡英文總統曾宣示要改革台鐵，但如今又發生太魯閣號撞工程車事故，引起部分民眾質疑。YouTuber「歷史哥」回顧盤點近來三位總統所發生的台鐵交通事故次數，發現死傷最多的是現任蔡英文總統，而馬英九執政期內事故較少。

YouTuber「歷史哥」本名李易修，為歷史學系碩士、時事評論員，他與小編共同經營臉書粉專「歷史哥澄清唬」在6日公布前總統陳水扁、馬英九與現任蔡英文任內的「三任總統任內台鐵重大事故列表」，盤點出陳水扁執政8年發生8起事故，造成35死337傷；馬英九執政8年發生4起事故，造成7死154傷；蔡英文目前執政5年發生4起事故，造成70死441傷。

「歷史哥澄清唬」直接點名蔡英文應要檢討，「請當今執政者有點肩膀不要再『四推』了」，而這「四推」就是「上推藍前朝、下推藍縣市長、左推中共陰謀打壓、右推監督執政者」。

網友紛紛跟進指責「好意思笑馬死亡之握…蔡陰魂更厲害！」、「某人今天公祭，明天忘記」，但也有人不認同這種比較，說「火車是總統開的嗎？哈哈笑死」、「莫拉克風災、八八水災造成474人活埋，看樣子馬政府死得比較多啊」。

太魯閣撞車事故 台鐵 太魯閣 蔡英文 馬英九 陳水扁

延伸閱讀

蔡英文臉書再承諾台鐵改革 喊話台鐵「我們一起面對」

她火車上嗆蔡英文「入監槍決」 鐵警抓到人了

蔡英文稱台鐵改革高達75.7％ 黃健豪質問：改在哪？

太魯閣號事故釀50死 馬英九4字回應快步離開

相關新聞

蘇貞昌稱要改革台鐵 國民黨：110次行政院會從未討論

台鐵太魯閣號發生重大事故，行政院長蘇貞昌昨在行政院會上宣示台鐵要加速改革。國民黨下午質疑，蘇上任至今召開110次行政院會...

台鐵公司化？政院：組織改造重點在企業化

太魯閣號事故後，台鐵是否應該公司化？行政院發言人羅秉成今表示，行政院長蘇貞昌認為凡能建立長治久安的典章制度，再怎麼艱難也...

【即時短評】「公司化」是佛地魔？政院該說清楚的四大問題

行政院長蘇貞昌日前斥責交通部「不要再提公司化」，但連日各界呼聲四起，「公司化」成為台鐵改革指標。政院今天終於表態，指「台...

太魯閣號出軌，是包商還是制度殺人？看懂政府「最低標」和「最有利標」

台鐵73年來最嚴重的事故，台鐵408車次太魯閣號重擊工程車出軌的嚴重意外釀50死的悲劇，許多開心出遊與返鄉的家庭從此天人永隔，到底應該「誰」要負責？未來有可能避免這樣的悲劇再發生嗎？

台鐵總體檢不組推動小組改專案會議 政院：開會七次

台鐵太魯閣號發生重大事故，有人檢討行政院在普悠瑪事故後，原規劃成立改善推動小組，但至今沒有成立。行政院發言人羅秉成昨澄清...

【台鐵組改／上】交部擬吸收台鐵千億債務再設「償債基金」 待府院點頭

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，蔡英文總統7日在民進黨中常會中，以黨主席身分宣示改革。但組織如何調整、財源從哪來，是台鐵改革將面對的兩大棘手難題。交通部初步規畫，長短期債務、員工退撫金、優退加發等歷史財務包袱，須由政府承接。但交通部也首度提出設立「台灣鐵路管理基金」，由政府逐年編列部分預算及非營業用資產活化、處分收入等挹注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。