快訊

影╱國三南下碧潭隧道小貨車翻車起火兩人傷 車陣回堵1公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林佳龍請辭何時准？蘇揆上午致電：現階段先處理善後

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院發言人羅秉成今證實，蘇貞昌已收到交通部長林佳龍的書面辭呈，但現在以搶救搶通為優先，不談這個問題，蘇揆今上午也致電林佳龍，告知現階段任務，還是要把善後工作做好。圖為林佳龍前往視察太魯閣號救災情形。本報資料照片
行政院發言人羅秉成今證實，蘇貞昌已收到交通部長林佳龍的書面辭呈，但現在以搶救搶通為優先，不談這個問題，蘇揆今上午也致電林佳龍，告知現階段任務，還是要把善後工作做好。圖為林佳龍前往視察太魯閣號救災情形。本報資料照片

台鐵太魯閣號發生重大事故，釀成多人死傷，交通部長林佳龍昨於立院交通委員會表示，第一時間向蔡英文蔡總統與行政院長蘇貞昌提出口頭辭職外，也在6日提出書面辭呈。行政院發言人羅秉成今證實，蘇貞昌已收到林佳龍的書面辭呈，但現在以搶救搶通為優先，不談這個問題，蘇揆今上午也致電林佳龍，告知現階段任務，還是要把善後工作做好。

林佳龍昨於立院表示，已向蘇揆遞出辭呈。對此，羅秉成昨表示，蘇揆肯定林佳龍負責任的態度，但現階段以搶修搶通為先，把善後做好，也是負責任的表現，現在不談這個問題。

至於媒體今於行政院會會後記者會中詢問，行政院方面何時准辭？羅秉成說，蘇貞昌昨天接到林佳龍的書面辭呈，更早之前，林佳龍已經口頭向院長請辭，蘇貞昌除了在第一時間表示，應以善後工作為優先，今天上午也再度致電林佳龍，告訴他，現階段，還是要好好的把後續的善後工作做好。

至於准不准辭，或是何時准辭，羅秉成說，現在不談這個，希望國人也能夠支持，在國難當前、舉國同哀的時候，應該專注在救災救難、搶救搶通、關懷照顧的事情上。

太魯閣撞車事故 台鐵 太魯閣

延伸閱讀

影／太魯閣案黃偉哲力挺蘇貞昌 斥藍營「噴政治口水」

太魯閣號事故蘇揆應下台？蔡其昌：社會自有公斷

政院：3階段處理台鐵改革 目前不談林佳龍請辭

太魯閣號事故 劉櫂豪要求透過外部力量改革台鐵

相關新聞

林佳龍請辭何時獲准？民進黨內部曝光時間點

台鐵太魯閣號在本月2日於清水隧道出軌造成重大傷亡，目前交通部正在全力搶通受損的東正線，預估最快4月20日通車，民進黨內部...

蔡英文臉書再承諾台鐵改革 喊話台鐵「我們一起面對」

今天是太魯閣號事故第七天，蔡英文總統今天在臉書上再度重申台鐵改革，她表示，此時此刻，救災善後是最優先的工作。但她要向大家...

電話交代林佳龍做好善後工作 蘇貞昌：現在不談請辭

對於台鐵太魯閣號事故後，交通部長林佳龍的請辭，行政院今（8）日表示，今天是該事故罹難者「頭七」，行政院長蘇貞昌請林佳龍代...

太魯閣號事故專戶捐款近6億 衛福部監委會12日首開會

台鐵太魯閣號發生重大事故，造成多人傷亡，衛福部日前設立賑災專戶接受民眾捐款，截至昨日捐款金額近6億元，外界關注捐款使用及...

未組台鐵改善推動小組？政院：重點在執行 別在意名稱

台鐵太魯閣號發生重大事故，有人檢討行政院在普悠瑪事故後遲遲未核定台鐵總體檢報告，遭行政院長蘇貞昌駁斥，後又傳出政院原規劃...

蘇貞昌應該下台？ 朱立倫：不願意負責那就是尸位素餐

國民黨前主席朱立倫今天出席新竹峨眉的慈善公益活動，在媒體受訪時談到對於台鐵太魯閣號事故，蘇貞昌是否應該負起責任下台，朱立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。