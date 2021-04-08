林佳龍請辭何時准？蘇揆上午致電：現階段先處理善後

台鐵太魯閣號發生重大事故，釀成多人死傷，交通部長林佳龍昨於立院交通委員會表示，第一時間向蔡英文蔡總統與行政院長蘇貞昌提出口頭辭職外，也在6日提出書面辭呈。行政院發言人羅秉成今證實，蘇貞昌已收到林佳龍的書面辭呈，但現在以搶救搶通為優先，不談這個問題，蘇揆今上午也致電林佳龍，告知現階段任務，還是要把善後工作做好。

林佳龍昨於立院表示，已向蘇揆遞出辭呈。對此，羅秉成昨表示，蘇揆肯定林佳龍負責任的態度，但現階段以搶修搶通為先，把善後做好，也是負責任的表現，現在不談這個問題。

至於媒體今於行政院會會後記者會中詢問，行政院方面何時准辭？羅秉成說，蘇貞昌昨天接到林佳龍的書面辭呈，更早之前，林佳龍已經口頭向院長請辭，蘇貞昌除了在第一時間表示，應以善後工作為優先，今天上午也再度致電林佳龍，告訴他，現階段，還是要好好的把後續的善後工作做好。

至於准不准辭，或是何時准辭，羅秉成說，現在不談這個，希望國人也能夠支持，在國難當前、舉國同哀的時候，應該專注在救災救難、搶救搶通、關懷照顧的事情上。