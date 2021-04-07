台鐵改革不必懷疑 總統：請信任政府

「不必懷疑政府改革的決心。」蔡總統針對台鐵失事向記者宣示，請大家信任政府，跟她一起努力。針對台鐵太魯閣號事故造成嚴重傷亡，總統兼民進黨主席蔡英文7日提改革台鐵三大方向，包括解決台鐵組織文化、解決長期虧損財務、討論最適合台鐵的永續經營模式。她也強調，改革台鐵政府責無旁貸。

改革勢在必行

蔡英文7日在中常會前率全體中常委為台鐵太魯閣號意外事故傷亡者默哀1分鐘祈福並發表談話。她致詞說，台鐵太魯閣號的事故，衝擊全體國人。因此，她強調，「改革台鐵，勢在必行」。

蔡總統也說，這幾天，社會針對「台鐵改革」，已有很多想法跟意見，包括台鐵未來的經營模式是否要公司化的問題；過去，台鐵有沉重的歷史包袱和財務壓力，它也肩負著許多政策責任和社會責任，確實需要改革。她相信，每一個台灣人都希望，台鐵可以更安全、更有效率。這的確是台鐵的責任，也是政府的責任。

普悠瑪事故續改革

她說，2018年10月發生普悠瑪事故之後，隔年1月，行政院針對台鐵改革，提出了144件事項，經過2年的時間，已經處理了109項。剩下的大多數，是需要一些時間來處理的項目，一定會逐步完成。

蔡英文指出，這些改革必須按部就班處理。目前最首要的工作，就是要徹底解決台鐵組織文化的問題；必須強化台鐵內部組織功能的調整。例如加強台鐵「運工機電」四大系統的橫向整合功能，改變層層上報，再層層下達的處理模式，讓區域內的問題可以在區域內解決，來提升台鐵的管理效率和安全性。

她說，最重要的，是很多人提出的，台鐵施工安全管理的意識和標準。這一定要全面檢討，革新台鐵的組織文化。她認為，管理和安全的問題不解決，營運模式再怎麼調整，都無法滿足社會的期待。

解決財務虧損

蔡英文說，第二，要努力解決台鐵長期虧損的財務。台鐵經營許多無法獲利的鐵道路段所造成的營運虧損，還有員工退休、資產活化等問題，日積月累之下，造成台鐵財務龐大的負擔，不僅打擊員工的士氣，也讓台鐵的營運效率、安全出現問題。

她認為，要趕快幫台鐵解決財務問題，讓單位能夠穩定獲利、員工沒有後顧之憂，改革的方向才容易達成共識。

蔡英文強調，台灣各地的民眾，都值得擁有一條安全回家的路。改革台鐵，「我們責無旁貸，不必懷疑政府改革的決心」。請大家信任政府，跟她一起努力。

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