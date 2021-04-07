太魯閣號事故 劉櫂豪要求透過外部力量改革台鐵

台鐵太魯閣號事故，立委劉櫂豪今天要求台鐵局負起責任，並且透過外部力量來改革台鐵。

劉櫂豪國會辦公室今天發布新聞稿表示，劉櫂豪今天針對4月2日台鐵408車次太魯閣號重大行車事故，質詢交通部長林佳龍，表達台東民眾強烈的悲痛與難以言喻的怒氣。

劉櫂豪質詢時表示，交通部要將408次太魯閣號事故視為長期結構性的問題，台鐵事故一再發生，民眾已對於台鐵營運安全備感失望，3年內發生2次重大交通事故，普悠瑪事故殷鑑不遠，行政院總體檢台鐵提出144項建議改善事項，台鐵局也對外說明改善109項，但這些都讓民眾無感。

他說，近5年來台鐵行車事故統計件數並無明顯下降，單109年就發生633件行車異常事故，平均每日就有1.7起行車事故，讓民眾對「台鐵改革成效」備感失望、完全失去信心。

劉櫂豪強調，這是整體制度性的結構問題，雖然基層員工認真努力，但仍無法見到安全營運的整體提升，要求林佳龍，必須透過民間或提高到行政院層級外部力量，來改革台鐵。

劉櫂豪質詢時表示，此次發生事故的408次太魯閣號，是台東鄉親優先訂位的實名制返鄉列車，罹難及受傷的許多都是台東鄉親，雖然東部交通建設不足有過去結構性歷史上的問題，但是民眾給了執政黨機會，就要全部擔負起相關的責任與期待，責無旁貸，就是有責任要把交通運輸做好。

劉櫂豪要求林佳龍，要在2年內完成鐵路沿線的行車監測及異物入侵警示系統，確保營運安全。林佳龍表示，已正在研議智慧行車系統，整合鐵路各界面，來有效監測管理行車的安全。