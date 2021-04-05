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談交通部長林佳龍下台 柯文哲：留下來承擔更困難

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲今前往靈堂弔唁，談到交通部長林佳龍請辭一事，柯文哲表示，一個人的去留反而不是那麼重要，重點是要解決問題，有時留下來承擔更困難。記者潘才鉉／台北報導
台北市長柯文哲今前往靈堂弔唁，談到交通部長林佳龍請辭一事，柯文哲表示，一個人的去留反而不是那麼重要，重點是要解決問題，有時留下來承擔更困難。記者潘才鉉／台北報導

台鐵408次太魯閣號撞車事故後，台北市長柯文哲今前往靈堂弔唁，談到交通部長林佳龍請辭一事，柯文哲表示，一個人的去留反而不是那麼重要，重點是要解決問題，有時留下來承擔更困難。

台鐵太魯閣號日前發生重大事故，交通部長林佳龍在深夜宣布請辭。柯文哲表示，遇到重大事件，第一是解決當前問題，再來是預防以後發生，最後才是追究以後責任，重要的是順序要對，事發鐵路目前還沒通車，傷亡者也還沒救治完畢，甚至補償還沒處理，像是當年普悠瑪事件也有檢討報告，當年檢討報告有無確實，這才是要檢討的。

柯文哲表示，現在問題先解決掉，還有怎麼去預防以後發生，一個人的去留反而不是那麼重要，重點是要解決問題，有時留下來承擔更困難。

另外，被問及如何看待此此事件一連串人為疏失，柯文哲表示，通常造成這種重大事件都是很多因素累積起來，這叫瑞士奶酪理論，就是剛好發生，所以要系統性解決，不會是單一事件，要完整去檢討再一一解決。

太魯閣撞車事故 台鐵 林佳龍 柯文哲

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