普悠瑪案下周一開庭 司機提5疑點 台鐵一一反擊

宜蘭地院下周一將首次針對台鐵普悠瑪翻覆事故開庭，肇事司機員尤振仲昨天首度公開說明，除指宜蘭地檢署第一時間就「有罪推定」、台鐵惡意欺騙、行政院調查小組刻意隱瞞事實，並提出五大疑點，質疑對他有利的證據都消失，強調「自己並無超速到時速一百四十公里」。

普悠瑪事故司機員尤振仲（右）昨首度公開提出疑點，罹難者家屬董小羚出席力挺，並安撫尤的情緒。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

檢：被告庭外答辯 遺憾但尊重

台鐵回應，台鐵也是被調查單位，將配合調查，也會提供法院資料。宜蘭地檢署則表示，檢方無需對被告庭外的質疑一一回應，下周一開庭時，檢方會一一呈現事證提供檢視，對被告選擇這個時間點庭外答辯，雖感遺憾，但予以尊重。

台鐵普悠瑪列車去年十月廿一日翻覆釀成十八死，宜蘭地檢署今年六月偵結，依過失致死罪嫌，起訴尤振仲等三名台鐵人員。

事故發生後，行政院由政委吳澤成擔任召集人組成一○二一事件調查小組，尤振仲昨說，調查報告定調事故原因是超速，但他從羅東出發時速一二七公里，不曉得為何會有時速一四○公里的說法。

尤振仲還提出五大「被消失」疑點，他說，駕駛室是封閉的，記錄列車異常和故障的工作報單卻遺失；在運轉室的監視畫面事後也被「洗掉了」；證明列車出軌前傾斜功能是否正常運作的記憶卡，台鐵則說毀損了。

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尤振仲說，他在大溪站關閉列車自動防護系統（ＡＴＰ）時，就通報檢查員，並請檢查員跟調度員報備，可是公布的音檔跟他記憶中不符，下載的音檔（檔名）有不同日期，他質疑音檔非真實還原；此外，電門把手復位時應該有指紋，證明他有動作，檢方卻稱沒採集指紋。

台鐵說，工作報單都在司機身上，不見可能還在司機員身上或在車上未被找到；傾斜卡與ＴＣＭＳ列車控制監視系統故障，運安會已表達將修復分析；運轉室監視畫面兩、三天就會洗掉；音檔則是檢調第一時間就查扣，可受公評。

台鐵還說，無論是從ＴＣＭＳ速度表，或委外調查計算，當時時速都是一四○公里，「這是事實，沒辦法反駁」。

吳澤成：調查報告都根據事實

對於尤振仲出面喊冤，吳澤成說，他能理解尤振仲看到起訴內容的心情，此案若要歸咎於個人，一定會感到委屈，但此時對尤的說法做太多反駁，對尤並不公平。他說，調查報告都根據事實，若要看待事故癥結，應將事實調查、體檢報告與責任調查報告疊起來看才會完整。

一名曾參與調查報告的專家說，台鐵會發生該事故的確是組織文化問題，且列車出狀況是否要繼續開，不是司機員可決定，不能說全部責任都在司機員；但司機員畢竟是最終執行的一環，台鐵組織與司機員責任仍需一碼歸一碼。