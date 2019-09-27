親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
普悠瑪事故調查
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台

新聞眼／普悠瑪翻車一年了…18條人命 換不到真相？

2019-09-27 00:31聯合報 本報記者侯俐安

普悠瑪翻覆事故將一年，司機尤振仲（右）昨批台鐵欺瞞真相。記者陳正興／攝影
普悠瑪翻覆事故將一年，司機尤振仲（右）昨批台鐵欺瞞真相。記者陳正興／攝影
分享
普悠瑪翻覆事故將一年，司機員尤振仲雖曾兩度發聲明卻不願露面，如今下周一法院即將開庭，昨首度舉行記者會，動機不言而喻，拋出的五大疑點卻幾乎都是「東西不見」，這些陳述不一定對他有利，卻點出台鐵在事故之後始終交代不清的後遺症。

如同華航私菸案的避重就輕，台鐵對普悠瑪翻覆事故也說不清楚，甚至在事故第四天，相關跡證都還不明朗下，就開記者會試圖卸責給司機員，最後因通聯紀錄遭公開，外界才知尤振仲曾一路求援四十三分鐘。尤身為駕駛可能脫不了責任，但開著一輛這裡壞、那裡壞的列車，邊修邊趕時間還要接無線電，也是不爭事實。

再看看事故後近一年台鐵做了什麼？台鐵昨發聲明細數懲處卅一名主管，表示將依體檢報告從制度、作業、組織面檢討，信誓旦旦「車輛不安全絕不上線」，但落實到第一線，安全發車標準真的確實執行了？

事發後台鐵成立運安處，稱運工機電四大部門橫向連結變好了，但近來機電、車輛、軌道毛病仍是一籮筐，台鐵總認為外界是「雞蛋裡挑骨頭」，但普悠瑪翻車不就是各種組合同時發生所造成的意外？

交通部長林佳龍本月在各界壓力下公布台鐵總體檢報告，他在臉書強調「只有徹底改革，才能讓受害者、家屬和乘客療傷止痛」。但目前看來，十八條人命至今似乎還換不到真相，也換不到蔡政府積極面對台鐵沉痾、落實台鐵改革。

台鐵普悠瑪尤振仲私菸林佳龍華航

相關新聞

普悠瑪案下周一開庭 司機提5疑點 台鐵一一反擊

2019-09-26 23:44

開庭前3天露面…尤振仲大動作 家屬質疑時機

2019-09-27 00:17

專家：開庭證據攻防 對尤振仲不利

2019-09-27 00:22

台鐵硬起來！普悠瑪司機提五大疑點 台鐵六點反擊

2019-09-26 19:09

普悠瑪司機尤振仲出面10小時 台鐵回應739字

2019-09-26 18:13

普悠瑪司機控訴台鐵 運安會擬下周訪談尤振仲

2019-09-26 14:22

普悠瑪司機員開記者會指控 宜檢：由證據說話

2019-09-26 14:21

普悠瑪事故司機淚崩提5大疑點 控台鐵欺騙

2019-09-26 14:19

普悠瑪調查小組遭疑 行政院：司機陳述由法院審理

2019-09-26 12:01

普悠瑪案司機提五大疑點 運安會這樣說

2019-09-26 10:48

記憶卡損壞、工作報單遺失 普悠瑪司機舉五大疑點

2019-09-26 10:31

普悠瑪司機員記者會 宜檢：尊重但由證據來說話

2019-09-26 10:30

普悠瑪司機尤振仲痛哭 自訴活在自疚中

2019-09-26 09:41

影／普悠瑪司機尤振仲淚崩「為甚麼死的不是我」

2019-09-26 09:30

1699字聲明全文／普悠瑪司機尤振仲：台鐵惡意欺騙「沒有開到140公里」

2019-09-26 08:33
看更多

熱門文章

1699字聲明全文／普悠瑪司機尤振仲：台鐵惡意欺騙「沒有開到140公里」

2019-09-26 08:33

酒店開箱文驚見「輪椅」 行家揭真實用途

2019-09-26 12:09

復職法官諷律師「你哪一個學校畢業？」 恐遭免職

2019-09-26 14:49

周玉蔻指馬英九收錢賠180萬 吳子嘉被告仍想少賠一點

2019-09-26 12:45

逃亡大陸17年國籍都變了 陳由豪隔海遞狀求判無罪！

2019-09-26 13:23

未防止英業達2員工帶槍投靠 仁寶遭起訴違反營業秘密

2019-09-26 10:37

涉詐領助理費276萬元 花蓮前議員夫妻遭聲押獲准

2019-09-26 20:16

幫妻換新iPhone手機 他發文表示「連老婆也更新了」

2019-09-26 21:09

金門鬧區暗夜大火 嚇壞附近民眾

2019-09-26 09:34

台鐵硬起來！普悠瑪司機提五大疑點 台鐵六點反擊

2019-09-26 19:09

獨／強盜通緝犯持刀搶超商 妻背幼子騎機車載夫逃亡

2019-09-26 15:32

剛買1小時的草莓蛋糕卻發霉 網揭「可怕真相」

2019-09-26 12:03

影／普悠瑪司機尤振仲淚崩「為甚麼死的不是我」

2019-09-26 09:30

她怨買新房被父扯風水挑毛病 網友讚：老公脾氣好

2019-09-26 17:25

手機失而復得 日籍攝影師道謝：台灣人很善良

2019-09-26 12:14

影／疑吞下打火機零件 小男嬰父親當街急攔警車求救

2019-09-26 17:58

普悠瑪案司機提五大疑點 運安會這樣說

2019-09-26 10:48

老婆懷孕還與人通姦 擔任軍職老公獲賠30萬

2019-09-26 14:51

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45

隔了4個多月 苦苓向館長發表道歉啟事

2019-09-26 17:11

記憶卡損壞、工作報單遺失 普悠瑪司機舉五大疑點

2019-09-26 10:31

暴走法官羞辱律師 橋院：退休申請未核准、現職已調整

2019-09-26 15:46

金門火災頻傳1周發生3起 今又驚傳機車失火

2019-09-26 15:39

水電工遭控性侵女顧客 他秀分手前甜蜜對話不起訴

2019-09-26 17:35

名媛和老公挨告侵占投資款 她反告閨密求償3471萬元

2019-09-26 16:39

小屁孩挑戰公權力！ 竟持信號彈往派出所丟

2019-09-26 16:49

兩派人馬旱溪夜市旁打群架 1男掛彩送醫

2019-09-26 10:24

移民署彰化專勤隊長摸女胸 涉性騷遭起訴

2019-09-26 14:35

普悠瑪司機尤振仲出面10小時 台鐵回應739字

2019-09-26 18:13

41萬真的可加不少菜！嘉縣議長等贈警加菜金鼓勵破案

2019-09-26 09:37

針孔偷拍30女案開庭 被害人：寧願憋尿不敢在外上廁所

2019-09-26 17:18

檢警搗破巿值破億大麻植栽工廠 8年級犯嫌栽了

2019-09-26 12:54

港台跨國戀假購屋真詐財 台南波麗士阻詐80萬元

2019-09-26 17:42

大樓住戶俯拍停車場鬥毆 網友誤認又是開箱文

2019-09-26 14:13

轎車變換車道追撞機車 騎士腦傷送醫不治

2019-09-26 10:49

台南蔦松里長被控涉幽靈人口 台南地院判當選無效

2019-09-26 16:51

中年男子象鼻岩落海 消防、海巡救起時已無呼吸心跳

2019-09-26 16:02

塑膠鐵皮工廠大火 消防員暗夜搶救

2019-09-26 08:28

砍斷左手動脈深可見骨致人死 他辯稱：只想給教訓

2019-09-26 15:37

烘焙店員疑對女同事不滿 水瓶摻漂白水害她喝下

2019-09-26 15:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top