新聞眼／普悠瑪翻車一年了…18條人命 換不到真相？

2019-09-27 00:31 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 侯俐安



普悠瑪翻覆事故將一年，司機尤振仲（右）昨批台鐵欺瞞真相。記者陳正興／攝影 分享 facebook 普悠瑪翻覆事故將一年，司機員尤振仲雖曾兩度發聲明卻不願露面，如今下周一法院即將開庭，昨首度舉行記者會，動機不言而喻，拋出的五大疑點卻幾乎都是「東西不見」，這些陳述不一定對他有利，卻點出台鐵在事故之後始終交代不清的後遺症。

如同華航在私菸案的避重就輕，台鐵對普悠瑪翻覆事故也說不清楚，甚至在事故第四天，相關跡證都還不明朗下，就開記者會試圖卸責給司機員，最後因通聯紀錄遭公開，外界才知尤振仲曾一路求援四十三分鐘。尤身為駕駛可能脫不了責任，但開著一輛這裡壞、那裡壞的列車，邊修邊趕時間還要接無線電，也是不爭事實。

再看看事故後近一年台鐵做了什麼？台鐵昨發聲明細數懲處卅一名主管，表示將依體檢報告從制度、作業、組織面檢討，信誓旦旦「車輛不安全絕不上線」，但落實到第一線，安全發車標準真的確實執行了？

事發後台鐵成立運安處，稱運工機電四大部門橫向連結變好了，但近來機電、車輛、軌道毛病仍是一籮筐，台鐵總認為外界是「雞蛋裡挑骨頭」，但普悠瑪翻車不就是各種組合同時發生所造成的意外？

交通部長林佳龍本月在各界壓力下公布台鐵總體檢報告，他在臉書強調「只有徹底改革，才能讓受害者、家屬和乘客療傷止痛」。但目前看來，十八條人命至今似乎還換不到真相，也換不到蔡政府積極面對台鐵沉痾、落實台鐵改革。