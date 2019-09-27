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美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台

專家：開庭證據攻防 對尤振仲不利

2019-09-27 00:22聯合報 記者侯俐安曹悅華羅建旺／連線報導

普悠瑪翻覆事故將滿一年，下周一法院開庭審理。圖／聯合報系資料照片
普悠瑪翻覆事故將滿一年，下周一法院開庭審理。圖／聯合報系資料照片
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普悠瑪事故司機尤振仲首度出面並提出五疑點，罹難者家屬也現身盼能「要真相」。專家認為，下周一就是首次開庭，尤時隔一年舉行記者會並出面，提五大疑點指向「假證據能做出真實報告？」將成開庭攻防關鍵，但各種證據與說詞對司機並不利。

一名曾參與調查報告的專家指出，台鐵會發生普悠瑪事故的確是整體組織文化問題，這也是運安會本次調查將強化組織文化的原因。列車出現狀況是否要繼續開下去，不是司機員可決定，不能說全部責任都在司機員身上，但司機員畢竟是最終執行的一環，台鐵組織與司機員責任仍需一碼歸一碼。

當事人的記憶是事故後最不可靠的證據，人的腦袋會在事故後複寫印象、以為是真的，但對尤振仲而言，此時出面指控「證據是假的」卻難以提出具體事證，對開庭並不利。

專家指出，縱使社會不信任台鐵提交了完整證據，但當時司機員所在的第八車、車內的「台鐵列車監視控制系統（ＴＣＭＳ）」，檢方是在事故現場第一時間拔除取證，並未經手台鐵。

據他了解，相關人員判讀後，內容對司機員不利，司機員雖稱，記憶中不可能開到時速一百四十公里，但ＴＣＭＳ與車速在發車時是一致的。

火車駕駛產業工會秘書長吳長智表示，台鐵在事件剛發生時試圖把責任推給司機員是不對的，但近一年調查「讓數據說話」，事發經過、原因逐一釐清，司機確實是熟悉度不夠。他說，故障的列車只會停下來，最後卻造成翻車，司機難以免除責任。

吳長智坦言，司機員在列車上會遇到很多狀況，都需要獨當一面應變，「故障車大家都開過，為什麼只有這台會翻？」他認為，尤去年平均五天開一次，經驗不足是事實，但這也是台鐵因人力不足，採用二線支援一線為人詬病的所在。

運安會主委楊宏智說，運安會最快下周約訪尤振仲，也會聯絡利益相關者，「會讓每個人有表達機會，檢視任何可能需要檢視的項目」，ＴＣＭＳ也會重新解讀比對。此外，運安會也有收到台鐵員工具名檢舉，都會納入並做事實認定。

尤振仲昨自辯無超速，並指關閉列車自動防護系統（ＡＴＰ）時，就通報檢查員及調度員，但宜蘭地檢署起訴指出，列車超速、ＡＴＰ遭尤關閉且未即時通報，致ＡＴＰ遠端監視系統未連線為肇事主因。

台鐵列車事故普悠瑪尤振仲

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