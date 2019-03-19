台灣資安大會開幕 蔡英文再提假消息

2019-03-19 13:49 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



台灣資安大會於19日開幕，蔡英文於開幕時致詞表示，科技發展不只帶給民眾方便，也帶來假消息等問題。（photo by 直播截圖） 分享 facebook 「科技發展迅速，不只帶給民眾方便，也帶來假消息等問題！」總統蔡英文於2019年台灣資安大會開幕致詞時指出，資安問題已經嚴重影響台灣民主，有必要將其視為國安層級問題。主辦單位表示，資安衝擊已經徹底涵蓋國家安全、民生經濟等各層面，因此今年大會將特別探討資安防禦、駭客威脅、AI應用等各種議題。

知名密碼大師來台

台灣資安大會19日在台北國際會議中心開幕，資安大會主席吳其勳表示，世界經濟論壇連續3年將資安問題與氣候變遷等議題列為全球首要風險，代表資安衝擊已經徹底涵蓋國家安全、民生經濟等各層面，在全球關注的同時，台灣自然也不惶多讓，因此今年大會特別規劃超過250場的資安專題演講，探討資安防禦、駭客威脅、AI應用等各種資安相關議題。

「連《達文西密碼》都有介紹他！」此次資安大會邀請許多國際名人來台演講，吳其勳更高興表示，全球最知名的密碼學大師Bruce Schneier答應來台演講，代表台灣在資安方面的努力已獲得國際肯定。

資安不能孤軍奮戰

蔡英文致詞表示，科技的發展日新月異，數位化已經是不可逆轉的趨勢，像是前幾年還很難想像行動支付的概念，如今卻比信用卡還要方便，但方便的同時也帶來許多危險，如駭客、詐騙，已及最近沸沸揚揚的假消息議題，這些不只危害到國家安全，更影響台灣的民主發展，因此有必要將資安拉到國安層級，將中央與地方一同納入資安防護網，這也得靠各界共同努力。

「推動資安不能孤軍奮戰！」蔡英文表示，台灣推動資安的努力已獲得國際肯定，從資安大會一年比一年盛大，如今已吸引加拿大、美國及以色列等超過30個國家，約450位企業資安長齊聚一堂，便可見一斑。

而針對18日前行政院長賴清德宣布登記總統初選，對此蔡英文在會後接受媒體採訪時表示，她已提醒執政團隊不要受外界干擾，將國家政務處理擺在第一優先，她也要告訴支持者，國家現在正走在一個正確的道路上，一定可以持續的一起往前走。

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