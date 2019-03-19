親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
府院防堵假訊息
特赦扁呼聲再起
藍綠布局拚立委
2020誰來選總統
柯文哲赴美訪問
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

六都多達9萬間房屋賣不掉！9成以上是這兩種房子

台灣資安大會開幕 蔡英文再提假消息

2019-03-19 13:49台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

台灣資安大會於19日開幕，蔡英文於開幕時致詞表示，科技發展不只帶給民眾方便，也帶...
台灣資安大會於19日開幕，蔡英文於開幕時致詞表示，科技發展不只帶給民眾方便，也帶來假消息等問題。（photo by 直播截圖）
分享
「科技發展迅速，不只帶給民眾方便，也帶來假消息等問題！」總統蔡英文於2019年台灣資安大會開幕致詞時指出，資安問題已經嚴重影響台灣民主，有必要將其視為國安層級問題。主辦單位表示，資安衝擊已經徹底涵蓋國家安全、民生經濟等各層面，因此今年大會將特別探討資安防禦、駭客威脅、AI應用等各種議題。

知名密碼大師來台

台灣資安大會19日在台北國際會議中心開幕，資安大會主席吳其勳表示，世界經濟論壇連續3年將資安問題與氣候變遷等議題列為全球首要風險，代表資安衝擊已經徹底涵蓋國家安全、民生經濟等各層面，在全球關注的同時，台灣自然也不惶多讓，因此今年大會特別規劃超過250場的資安專題演講，探討資安防禦、駭客威脅、AI應用等各種資安相關議題。

「連《達文西密碼》都有介紹他！」此次資安大會邀請許多國際名人來台演講，吳其勳更高興表示，全球最知名的密碼學大師Bruce Schneier答應來台演講，代表台灣在資安方面的努力已獲得國際肯定。

資安不能孤軍奮戰

蔡英文致詞表示，科技的發展日新月異，數位化已經是不可逆轉的趨勢，像是前幾年還很難想像行動支付的概念，如今卻比信用卡還要方便，但方便的同時也帶來許多危險，如駭客、詐騙，已及最近沸沸揚揚的假消息議題，這些不只危害到國家安全，更影響台灣的民主發展，因此有必要將資安拉到國安層級，將中央與地方一同納入資安防護網，這也得靠各界共同努力。

「推動資安不能孤軍奮戰！」蔡英文表示，台灣推動資安的努力已獲得國際肯定，從資安大會一年比一年盛大，如今已吸引加拿大、美國及以色列等超過30個國家，約450位企業資安長齊聚一堂，便可見一斑。

而針對18日前行政院長賴清德宣布登記總統初選，對此蔡英文在會後接受媒體採訪時表示，她已提醒執政團隊不要受外界干擾，將國家政務處理擺在第一優先，她也要告訴支持者，國家現在正走在一個正確的道路上，一定可以持續的一起往前走。

【更多精采內容，詳見

資安蔡英文經濟
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

資安即國安 蔡總統：假消息影響台灣民主發展

2019-03-19 12:35

【重磅快評】「兩皮院長」蘇貞昌？

2019-03-19 11:12

打假新聞？盧秀燕：不要把髒兮兮的手伸進NCC

2019-03-19 10:13

NCC主委立院報告 綠委嗆下台

2019-03-19 00:53

未遏止假消息 高市民進黨團促NCC主委下台

2019-03-18 20:47

農委會譴責惡意製造假新聞 要求道歉

2019-03-18 19:52

每日一答！謝長廷開臉書闢謠專區 澄清假新聞

2019-03-18 18:26

藍批蘇揆施壓 政院：尊重NCC為獨立機關立場不變

2019-03-18 17:02

環保署花近千萬管輿情 張善政：對本業也這麼投入就好

2019-03-18 15:18

影／遭蘇揆怒轟！NCC：媒體自律已無用

2019-03-18 14:57

蘇貞昌批NCC 政院：沒下指導棋，是提醒

2019-03-18 14:12

影／藍委：蘇貞昌介入NCC 變「髒兮兮」

2019-03-18 14:10

蔡蘇批評NCC 藍轟民進黨直接把手伸進媒體

2019-03-18 13:43

藍委批政府政制介入 讓NCC變「髒兮兮」

2019-03-18 11:13

NCC主委詹婷怡：會加快假新聞處理速度

2019-03-18 11:06

假訊息論戰 陳時中：民眾應多方搜尋資訊做正確判斷

2019-03-18 11:03

蘇揆批NCC 詹婷怡：會持續努力

2019-03-18 10:07

「賈新文」做掉多少候選人？第一苦主絕對是他

2019-03-18 09:00
看更多

熱門文章

阿根廷聖胡安號潛艦失事 竟扯上我國雄風反艦飛彈

2019-03-18 20:14

數位身分證2020年10月換發 擬取消性別、國旗

2019-03-18 15:50

賴想當總統？謝龍介撂8個字「絕對會喚醒大家記憶」

2019-03-19 08:00

挺英的賴清德為何執意參選？ 知情人士揭密

2019-03-19 10:51

參選2020 賴清德打臉好多人包括他自己

2019-03-18 15:36

聖胡安號失事扯雄風飛彈助推器 我專家打臉：不可能

2019-03-18 22:32

被柯P點名會破產 彰化副縣長說：柯市長說的是真的

2019-03-18 17:00

外界不斷勸進韓國瑜選總統 李佳芬嘆：我很傷腦筋

2019-03-18 15:16

陳文茜視腫瘤為小事 名醫讚她為癌友典範

2019-03-18 20:58

美最強戰車有望到手！但台灣地貌恐暴露它一大弱點

2019-03-19 09:00

賴清德登記參選引新潮流分裂？ 孫大千：鄭文燦是關鍵

2019-03-19 08:25

新身分證國旗不見了？陳美伶：目前我看到是沒有

2019-03-19 00:38

賴清德參選2020 蔡英文喊話：請大家和我走在一起

2019-03-19 00:36

賴清德登記選總統 網友：大家都忘了當初是誰救民進黨

2019-03-18 16:19

4年前被陳菊勸退…新系夜奔勸退 擋不了賴清德逐大位

2019-03-19 00:11

蔡英文：我當總統 一國兩制不會發生

2019-03-18 16:39

撇「兄弟」賴清德 陳菊送暖：支持蔡英文競選連任

2019-03-19 10:48

賴清德登記參選 前台南縣長：小英努力預防的事發生了！

2019-03-18 16:01

提倡年金改革「加法思維」 朱立倫提三面向

2019-03-18 20:52

台南政壇：賴清德用特赦交換支持 把全民當傻瓜

2019-03-18 15:23

當年唱紅「偶然」民歌手 今是故宮新院長左右手

2019-03-19 11:22

應驗韓國瑜貨賣得出去 高雄農產品通路越來越多

2019-03-18 18:59

窮得只剩韓國瑜？ 吳敦義：有張王牌不打 不是蠢嗎

2019-03-19 00:09

賴清德參選、綠營喊轉圜 朱學恒：我誤解民主二字？

2019-03-19 08:37

柯文哲訪美宣傳永續發展成效 隨行議員吐槽與事實不符

2019-03-19 07:23

賴清德角逐2020 蘇貞昌：希望最後事情能有所轉圜

2019-03-18 19:02

賴清德宣布參選 王世堅：應宣布退出新潮流

2019-03-18 15:36

影／賴選總統民調大勝蔡21% 支持赦扁逼小英表態

2019-03-18 16:49

遭紐約市議長放鴿子 柯P訪美一波多折

2019-03-19 06:54

雄風飛彈與阿根廷潛艦海難有關？國防部：俄網站造謠

2019-03-19 01:01

陸軍特戰營 彰化八卦山區覆練空中突擊作戰

2019-03-19 03:02

賴清德選總統 藍營：提醒大家賴清德是什麼樣的人

2019-03-18 15:15

賴清德拋震撼彈 沈富雄修正2020最新預測

2019-03-19 13:23

數位身分證放不放國旗？徐國勇：兩蔣時代也曾沒放過

2019-03-18 19:47

新身分證取消國旗？藍委大罵：政府帶頭搞台獨

2019-03-18 21:10

高嘉瑜：賴清德是民進黨最後的絕地武士！

2019-03-18 16:42

賴清德指韓國瑜百年難得奇才 鄭文燦解讀：那不是讚賞

2019-03-19 11:10

吳敦義：徵召韓國瑜領表登記 也算徵召

2019-03-18 15:19

【重磅快評】「兩皮院長」蘇貞昌？

2019-03-19 11:12

觀察站／派系內鬥大戲上演 賴清德這一刀劃破綠和平表象

2019-03-19 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top