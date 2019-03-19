NCC主委立院報告 綠委嗆下台

2019-03-19 00:53 聯合報 記者 聯合報 記者 彭慧明 ／台北報導



國家通訊傳播委員會主委詹婷怡昨在立院備詢時遭綠委圍剿。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

行政院長蘇貞昌批國家通訊傳播委員會（NCC）「什麼都沒做」，讓NCC主委詹婷怡昨在立法院面對綠營立委輪番砲轟長達五小時，綠委以NCC打假新聞不夠努力為理由，要求詹婷怡「什麼都不做就下台」或扛起行政責任。

面對立委群起圍剿，詹婷怡表示，她從未考慮官位，一切依法處理。她說，現在假新聞會透過節目諮詢委員會討論，判定後再送NCC討論，有一定的程序，NCC並非無作為；此外，很多狀況下，自律未必能發生效用，要強化自律、他律。

綠營除在立院圍剿NCC外，高雄市議會民進黨團昨也發起連署，指近來假消息充斥，NCC對不實的新聞報導，五年來僅開罰一件，呼籲主委應立即下台。

國民黨立院黨團則召開記者會，反批民進黨用政治力介入獨立機關NCC，讓它變成「髒兮兮」。國民黨團呼籲蔡政府，不要假國家安全之名，行言論管制之實，民心才是關鍵，管得住網域封得住網址，但控制不了民心。

立法院交通委員會昨邀請詹婷怡報告業務概況，出席現場立委火力全開，痛批NCC。民進黨立委林俊憲說，「如果大家都覺得你不適任，自己要不要考慮辭職？我如果是你我就考慮辭職」；民進黨立委鄭寶清則說，「不謀其政就不要在其位」；行政院長蘇貞昌的女兒立委蘇巧慧也對NCC抓假新聞的效率不滿意。

民進黨立委葉宜津建議，懲處電視台可以借鏡道路交通處罰條例的規定，嚇阻業者作假新聞。

藍委開記者會挺NCC。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

國民黨團總召江啟臣指出，NCC組織法第一條開宗明義，「行政院為落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主」，民進黨執政後直接把手伸進媒體，依法行政院長只有提名權，但沒有控制權，卻對NCC說三道四，施予政治壓力，非常不妥。