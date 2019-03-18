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蘇貞昌批NCC 政院：沒下指導棋，是提醒

2019-03-18 14:12聯合晚報 記者賴于榛／台北報導

行政院蘇貞昌昨天批評國家通訊傳播委員會（NCC）「誰都管他不到，但他也什麼都不管！」引發NCC前主委蘇蘅批評公開施壓相當不恰當。對此，行政院發言人Kolas Yotaka緩頰指出，這段時間各部會疲於奔命要澄清假訊息，這就是蘇貞昌看到的現象跟現況，他沒有對NCC下指導棋，而是他做為行政首長的提醒。

依照行政院組織法，行政院下設三個中央二級獨立機關，包括中央選舉委員會、公平交易委員會與國家通訊傳播委員會。

日前立委補選前夕南部爆發200萬噸文旦遭傾倒在水庫中的假訊息，讓蔡英文總統、蘇貞昌、農委會都跳出來澄清，蘇貞昌昨更是批評NCC要改進，「誰都管他不到，但他也什麼都不管。」

但這遭蘇蘅質疑是對獨立機關公開施壓，用上級對下級的口吻提出指教，暴露對於獨立機關角色的無知，因為假訊息當然應該處理，但絕不是政府出來當裁判。

Kolas Yotaka則表示，其實不只文旦事件，而是這段時間各部會疲於奔命要澄清假訊息，這就是蘇貞昌看到的現象跟現況，這次對NCC的評論並非下指導棋，而是蘇貞昌做為行政首長對NCC的提醒。

民進黨立院黨團幹事長管碧玲說，蘇貞昌不會針對任何個案、通案領導監督，而是很技巧地適度表達、提醒NCC，且大家也都誤以為獨立機關是獨立於行政院之外，但其實仍有行政一體的原則，僅是業務上有特殊性，就像行政院長其實握有NCC主委的免職權，只是一般來說不會行使。

NCC蘇貞昌行政院
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