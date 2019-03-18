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影／藍委：蘇貞昌介入NCC 變「髒兮兮」

2019-03-18 14:10聯合晚報 記者劉宛琳／台北報導

行政院長蘇貞昌不滿假訊息氾濫，昨天批評NCC都不管，國民黨立院黨團今舉行記者會，反批民進黨政治介入獨立機關NCC，讓他變成「髒兮兮」。國民黨團呼籲蔡政府，不要假國家安全之名，行言論管制之實，並提醒蔡政府民心才是關鍵，管得住網域、封得住網址，但控制不了民心。

行政院長蘇貞昌表示，NCC什麼都不管，導致假消息擴散。 圖╱聯合報系資料照片
行政院長蘇貞昌表示，NCC什麼都不管，導致假消息擴散。 圖╱聯合報系資料照片
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國民黨團總召江啟臣指出，NCC組織法第1條開宗明義，「行政院為落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主」。

他表示，為了確保NCC獨立不受干預，設置為獨立機關，以法明定獨立行使職權，依據NCC組織法第6條，只有在「罹病致無法執行職務，違法、廢弛職務或其他失職行為，因案受羈押或起訴」，三種情形下「得」由行政院長予以免職，「其他情況行政院長沒有任何說話的餘地」。

江啟臣表示，NCC委員擔任資格比中選會還要嚴格，目的就是在確保其獨立、超然、自主，過往民進黨高喊的黨政軍退出媒體，現在執政後直接把手伸進媒體，依法行政院長只有提名權，但沒有控制權，卻對NCC說三道四，施予政治壓力，非常不妥。

江啟臣舉例，過去行政院發言人Kolas Yotaka曾說：「假新聞難定義」；行政院政務委員唐鳳也說：「政府自己不要造謠很重要」NCC主委詹怡婷更表示：「處罰不是我說可以罰就罰，要依法處理。如果恣意而為傷害到憲法保障的言論自由，我馬上提出辭呈」。顯然大家很清楚什麼是言論自由，但蘇貞昌好像不是很清楚。

江啟臣說，蘇貞昌昔日高喊言論自由，執政後掌控媒體，甚至痛批獨立機關NCC什麼都不管，請蘇記得「言論自由是憲法保障的事項」，想限制必須依法且需符合比例原則。

國民黨團副書記長林奕華諷刺，NCC在九合一選舉前還約了九家媒體去「喝咖啡」，要他們平衡報導，後來果然有2家媒體被罰，蔡政府早就在打壓跟自己言論不同的媒體，結果蘇貞昌還不滿意，林奕華呼籲民進黨適可而止，否則明年選舉又變成另一個滅東廠的行動。

國民黨立院黨團上午舉行記者會，立委江啟臣（中）痛批蘇對NCC施壓，是否想政治介入...
國民黨立院黨團上午舉行記者會，立委江啟臣（中）痛批蘇對NCC施壓，是否想政治介入，要民進黨別讓NCC變「髒兮兮」。 記者林伯東／攝影
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NCC行政院江啟臣假新聞言論自由日
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