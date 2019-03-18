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冷眼集／打假訊息固政權？ 失民心才要命

2019-03-18 00:26聯合報 本報記者程嘉文蔡惠萍

蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
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至少從二○一七年開始，「假訊息」就成為蔡總統以下，執政團隊琅琅上口的口頭禪。對於民調的低落數字，似乎只要喊出這個理由，就成了執政不力的遮羞布。

網路時代的資訊流通速度與廣度，遠遠超過前人所能想像。政府擁有公權力，一舉一動當然引發各式的評論。不可否認，當政者要贏得民眾讚賞，難度實在遠高於得罪民眾；會刻意積極表達自己的感覺，十有八九是對現狀不滿意。因此除非是極權國家，否則輿論充斥對執政當局的批評，其實天經地義、再正常不過。

其實受假訊息困擾，並非始於蔡政府，而蔡政府也不是現下唯一受害者。從早在馬政府到現在的高雄市長韓國瑜及高市府也深受困擾，即使如此，也未見高雄市政府嚷著要成立「打假部隊」。

「連臉書都不能上」是綠營對大陸言論自由最常見的嘲諷。然而從民進黨不停地表態「打擊假訊息」，NCC找電視台高層、平台業者喝咖啡，一直到昨天NCC被蘇貞昌院長點名大罵「什麼都不管」，蔡英文總統要祭出修法重罰，在在都顯示當今台灣沒有出現類似對岸的輿論箝制，恐怕不是出於執政當局主動的「不為」，而是受限政治現實的「不能」。如果縱容甚至附和當權者，寒蟬效應也不遠矣。

不過，蔡政府如此在意假訊息，最深沉的恐懼恐怕是來自擔心失去政權，但別忘了，國民黨會垮台，不是因為對抗假訊息無力，而是因為執政不力，打假不會鞏固政權，失了民心，才會真的掏空執政根基。

蔡英文蘇貞昌民進黨NCC
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