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前主委：蘇揆施壓NCC不恰當 暴露無知

2019-03-18 00:55聯合報 記者張語羚／台北報導

行政院長蘇貞昌。 圖／聯合報系資料照片
行政院長蘇貞昌。 圖／聯合報系資料照片
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立委補選期間，南部爆出兩百萬噸文旦遭傾倒在水庫中的假訊息，行政院蘇貞昌痛批國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ），對此，ＮＣＣ前主委、政大新聞系教授蘇蘅表示，ＮＣＣ是獨立機關，蘇貞昌以上對下的口吻，公開施壓相當不恰當，也暴露他對獨立機關角色的無知。

蘇蘅說，若播報錯誤的新聞或是消息，媒體當然應該主動更正，不過在高度政治化的台灣社會，ＮＣＣ也應該拿出道德勇氣與智慧，維持獨立機關的角色與行使職權，但蘇貞昌公開施壓，以上級對下級的口吻提出指教，只是暴露他對於獨立機關角色的無知，假訊息當然應該處理，但絕不是政府出來當裁判。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚則指出，台灣的ＮＣＣ是模仿美國ＦＣＣ（聯邦通信委員會）設立，以獨立機關的概念設立，但ＮＣＣ主委卻是由行政院長決定，「在整個制度設計下，沒有院長會覺得ＮＣＣ是獨立機關」，因此應該重新思考ＮＣＣ是否為獨立機關，若為獨立機關就要重新設計規則，「兩種遊戲規則選一種」。

賴祥蔚說，不管是政府機構或個人，如果覺得假訊息有困擾，可透過司法處理，況且現行的司法程序本來就管得到，不是無法可管，只是處理起來曠日廢時。他指出，政府應該思考的是，如何降低司法成本，也許可透過簡易法庭等方式推動，「而不是把手伸進來管制」，不應該為了遏止假訊息，影響人權。

蘇貞昌行政院立委補選NCC
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