陳師孟罵許宗力病態 批蔡總統置身事外

請辭的監委陳師孟前晚發文，抨擊司法院長許宗力「病態」，並指蔡英文總統是唯一有權力終結這場鬧劇的人，顯然打算置身事外。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 監委陳師孟前晚在部落格「尖尾週記」發表文章，重申辭職決心，表示自己吃軟不吃硬，下台絕非屈服於反對的勢力，而是「不知為何而戰」。他抨擊司法院長許宗力「病態」，對蓄意為馬英九脫罪的法官還捧在手心「惜惜」；文中也再度批評總統蔡英文，「唯一有權力終結這場鬧劇的人，顯然打算置身事外」。

陳師孟在文中表示，選後第一個上班日就提出辭呈，有些人可能以為他抗拒不了媒體輿論壓力，向八成連署法官投降，或是被「許大院長」公開譴責嚇到。但從不斷有民眾寫陳情函給他，顯示連老百姓對這些步數都嗤之以鼻，更不可能因此使他辭去職務。真正決定請辭的理由很簡單，就是不知為何而戰。

陳師孟說，進入監察院之前，就向推荐與提名他的高層保證，將以「恐龍法官」為調查重點。在立院的聽證會上他也聲稱，將呼應蔡總統上任時以司改為首要任務的宣示，對司法除垢有所貢獻。

陳師孟表示，他對司改的自信，來自憲法明確賦予監察權有制衡司法權的設計，而總統正是憲法的守護者。但隨著時間，自己對此的信心卻逐漸消融。

陳師孟批評，幾次拜會司法院，直接就此一議題提出質疑，許宗力總是大唱「秋蟬」（「秋後算帳」加「寒蟬效應」），好像二千位法官都是許要小心呵護的「蟬寶寶」，他自己則是蟬寶寶的天敵。

尤其是馬英九洩密案的承審法官，明明已非天真無邪，懂得濫用憲法條文為馬脫罪，「仍被許宗力大院長捧在手心惜惜」，簡直已到病態地步。問題是，唯一有權力終結這場鬧劇的人，顯然打算置身事外。

陳師孟批蔡英文總統（中）置身事外，總統府發言人丁允恭表示，監察與司法兩院應謹慎處理爭議，彼此協調。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

陳師孟說，自己無意和司法既得利益者無止境纏鬥，決定重回「老綠男」單純日子。並預計將兩年來每周一篇的「尖尾週記」彙集成書，以便大家檢驗所作所為。