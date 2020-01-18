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檢憂：辭了陳師孟 還有陳師孟們？

2020-01-18 00:19聯合報 記者王聖藜賴郁薇白錫鏗／連線報導

司法院長許宗力。圖／聯合報系資料照片
司法院長許宗力。圖／聯合報系資料照片
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監察委員陳師孟請辭風波延燒，一名曾因演「諷扁劇」被約詢的台北地檢署檢察官說，辭了一個陳師孟，難道不會有「第二個陳師孟」？想侵犯審判、偵查核心權力的監委何止陳師孟一人？一名法官指出，「法律見解被監察院監督，恐形成寒蟬效應」。

台中高分檢主任檢察官李慶義說，法律上賦予監委彈劾、糾正職權，但必須要注意正當性及比例原則，不是有職權就可任意行使。監委獨立行使權力，要有正當理由，但前提是要自律、自我約束，才不會濫權。

部分法界人士昨天得知陳師孟請辭消息原本一陣叫好，「終於不必再擔心寒蟬效應」，不久後聽聞獲蔡英文總統慰留就變出一片嘆息，心情宛如洗三溫暖。一名法官指出，陳師孟說要請辭又獲總統慰留，這不就是虛晃一招，令人有點心寒；監委約詢法官，重創法治進步，法律見解被監察院監督，恐形成寒蟬效應。

法界人士說，民進黨以反滲透法打壓言論自由，默許監委破壞憲政體制，整部黨機器變成行政、立法、司法、監察四大權力合而為一的怪獸；陳師孟請辭案是否能樹立監察權對司法權卻步的標竿，有待觀察。

也有法官說，司法的核心權力被監察權侵犯，陳師孟違背三權分立、監督、相互制衡原則；陳師孟想約詢判前總統馬英九無罪的法官，事情鬧了一個月後，司法院長許宗力才娓娓道出捍衛審判的聲音，「遲來的聲援，基層會有感嗎？」

資深法官說，重點是監察權該不該尊重司法權，對司法上下其手的監委除了陳師孟，還有高涌誠、蔡崇義，就算陳師孟辭了，還是會有人將手伸進司法的領域，「換一個人接手查辦不符他們意的法官，與陳師孟何異？」

一位資深二審法官表示，陳師孟約詢特定案件承審法官，介入調查心證，行為嚴重干預司法，本來就該認錯，他支持法官協會「捍衛審判獨立」、「監委勿濫權干涉司法」的立場。

有檢察官擔憂，蔡英文總統競選連任成功，一黨獨大的政治態勢儼然成形；陳師孟踐踏審判獨立事實俱在，早就不適任監委職務，選前不提辭職選後提，不知心裡的盤算是什麼？

陳師孟監察院

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