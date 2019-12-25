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看問題／化解憲政爭議 總統「沒選舉假」

2019-12-25 01:09聯合報 本報記者林河名

監察院約制不了陳師孟，蔡總統還不出面嗎？ 記者洪哲政／攝影
監察院約制不了陳師孟，蔡總統還不出面嗎？ 記者洪哲政／攝影
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眼看監察權與司法權就要「火車對撞」，但從民進黨副總統候選人賴清德到行政院長蘇貞昌，不是避重就輕，就是拒絕評論，平時對國民黨高分貝嗆聲，遇到陳師孟卻噤聲。

基於權力制衡，司法權並非完全不受節制。但陳師孟準備約談馬英九洩密案的承審法官，衝著無罪判決的「法律見解」，那正是法官審判的核心，也是司法獨立保障的價值所在，難怪引發軒然大波，不僅法官集體連署，包括檢察官協會、律師團體都發聲明抗議。

陳師孟從就任監委之初就揚言「要專打『辦綠不辦藍』的法官」，如今爭議言行再添一樁，卻未見執政黨人士出面勸阻或作適當評論。藍綠固然形成政黨競爭，尤其選舉當頭，但監察權已擴張到有侵犯司法權之虞，而且直搗審判核心，豈能只因政黨之私，就對監委涉及違憲的濫權行為視若無睹？

夙稱「衝衝衝」的閣揆蘇貞昌，平時嫉惡如仇，罵人毫不嘴軟。但遇到蔡總統提名的監委引發憲政爭議，一句「行政院長不宜評論司法或監察」就閃了過去，忘了在港人陳同佳是否來台受審爭議之際，他是如何評論司法，痛批前總統馬英九與律師密友為凶手辯護「魔鬼現形」？

倒是台北市長柯文哲快人快語，直言陳師孟案涉及憲政爭執，還提醒陳：「真有把握只有你一個人對，其他九十九個人錯？」

對於這次爭議，陳師孟自比「死豬不怕開水燙」，若連監察院也約制不了他，要釐清監察權與司法權的界線何在，恐怕只有蔡英文總統出面，動用憲法第四十四條賦予總統的「院際爭執調解權」，以解決憲政分權爭議。就算正值選舉期間，但蔡總統不是說「總統不能請假」？解決憲政爭議更不該有假期。

陳師孟監察院

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