法務部長要求謹言慎行 蔡碧仲刪臉書助選文

法務部政務次長蔡碧仲（左）前天在臉書上張貼與蕭美琴合照，並寫下為蕭助選內容，引發爭議，被法務部長蔡清祥約見後刪文。 圖╱取自蔡碧仲臉書 分享 facebook

法務部政務次長蔡碧仲前天在臉書貼文為民進黨花蓮縣立法委員蕭美琴助選，打破法務部官員不輔選、不助選慣例而惹議。蔡碧仲昨天一度堅稱他是政治任命，可以助選、站台、造勢，但因傷害政府執法形象，經法務部長蔡清祥當面告知嚴重性，要求「謹言慎行」，蔡碧仲昨天傍晚刪除臉書助選文。

另一方面，監委陳師孟約詢判前總統馬英九洩密案無罪的法官，也引發司法實務界、學界抗議，蔡政府官員近來一連串破壞憲政體制、侵害司法公信、違反行政中立等行為，讓不少司法人員發出怒吼。

蔡碧仲前天在臉書張貼兩張與蕭美琴合照，呼籲花蓮鄉親「用選票黏住蕭美琴」，形容蕭是全國最認真的立委，引起多方質疑。蔡碧仲昨天下午受訪時堅稱，規範公務員的公務人員行政中立法，他不在規範之內，他是政治任命，本來就可以助選、站台、造勢，基於代理花蓮縣長時與蕭美琴的互動，以及和蕭的個人情誼，才會推薦。

資深檢察官指出，法務部政務次長的位子，實在「不宜、不妥」公開發表支持特定候選人的言論，這對花蓮地檢署查察選舉相關案件的檢察官，恐造成不好影響，蔡碧仲的言論，會影響檢察機關獨立辦案形象，徒生爭議。

有檢察官痛心表示，過去沒有法務部官員敢這樣，雖然很難期待政務官立場中立，但法務部對檢調廉體系有影響力，部、次長的政治態度會給執法機關不當暗示、影響執法公正，人民對檢調機關的中立執法也就無法信賴，法務部的政務官應該要自我節制，這是跟其他部會不同的地方。

由於法務部政次公開助選爭議過大，蔡清祥獲知後認為，蔡碧仲的發言已影響到法務部的機關聲譽，可能傷害到法務部及檢察機關的執法形象，昨天找蔡碧仲到辦公室溝通。

蔡清祥說，蔡碧仲在臉書支持特定立委候選人，是蔡碧仲個人的態度，純屬個人行為，但法務部是執法機關，要帶檢察官選舉查察，蔡碧仲言論可能影響民眾對檢察官的觀瞻，才當面告訴蔡碧仲嚴重性，勸蔡碧仲謹言慎行、不要再去辯解。

蔡清祥說，蔡碧仲對外的講法，傷害並危及到法務部的行政中立，尤其現在是選舉期間，更會影響到檢察官辦案公平、公正的立場。