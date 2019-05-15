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檢察官遭彈劾 蔡清祥：沒有所謂法務部認證

2019-05-15 18:20中央社 台北15日電

監委高涌誠今天說，檢察官陳隆翔辦案缺失是經過法務部認證。對此，法務部長蔡清祥表示，沒有所謂法務部認證，會再研究檢察官辦案有無疏失，還是監察院有所誤會。

監察院昨天以台中地檢署檢察官陳隆翔於彰化地檢署任內，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件時，認事用法有明顯重大違誤，並嚴重違反辦案程序，對陳隆翔提出彈劾。

提案彈劾的監察委員高涌誠今天表示，監院從未認為陳隆翔的處分不正確，指的是辦案程序嚴重疏失，且所指出的缺失也經法務部認證。

蔡清祥下午與媒體茶敘被問到彈劾案時表示，今天才收到監察院報告，已派人深入研究到底檢察官本身在辦案上有沒有疏失，還是外界的誤解或監察院有所誤會，了解後會對外說明。

蔡清祥說，相信大部分檢察官都很敬業，並按照法定程序進行偵查工作，倘若真有疏失，到底是故意或過失，還要深入了解，也呼籲監察權、檢察權尊重彼此的職權行使。

針對媒體提問「法務部認證」一事，蔡清祥說，不知道有法務部認證這回事，但還是會深入探討辦案過程有無違反規定，但相信沒有所謂法務部認證，也許法務部人員在接受監委約詢時有表達意見，但僅屬於意見表達。

蔡清祥說，要看檢察司長等人如何向監委說明，要看它的全貌，不能斷章取義，到底檢察官辦案有無缺失，還是得看到內容才能斷言。

檢察官蔡清祥監察院

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