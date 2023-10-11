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蔡總統邀溝通 藍白回應「何須等選後」

聯合報／ 記者林縉明丘采薇鄭媁張睿廷／台北報導
112年國慶大會昨天在總統府前舉行，蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）一同揮手歡迎出席嘉賓。記者余承翰／攝影
112年國慶大會昨天在總統府前舉行，蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）一同揮手歡迎出席嘉賓。記者余承翰／攝影

蔡英文總統昨天發表任內最後一次國慶講話，特別向在野黨喊話，在選舉的競爭過後，可以放下激情。黨政人士透露，蔡總統希望選後邀集在野黨交換意見，共謀國家下一步。國民黨回應，在過去的七年半以來，朝野原有非常多機會可一起共商國是，但民進黨總仗著完全執政的優勢，漠視民意、傲慢濫權。

國民黨質疑，如今到了任期最後半年，卻突然拋出朝野對談的議題，很難不讓人聯想，是否又是選舉騙票的技倆？國民黨立委李德維也批評，選後才要談，實在沒有意義。

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，以團結取代對立，其實不分選前、選後，蔡總統任期還有七個多月，不應再蹉跎。

陳智菡表示，柯文哲有感於民進黨執政多年後，朝野對立、分化嚴重，無法溝通協商，早就提出他執政將就國家重大議題召開「國是會議」的主張，就在國慶前一天，柯文哲也再度在其國政記者會上明確宣示，樂見府方跟進。

國民黨表示，如果民進黨政府真有誠意舉辦這樣的對話，隨時都可做，何須等到選後？如果真要辦，國民黨也很樂意，備妥資料，派員向蔡總統說明這七年的民怨與施政弊端，以及務實穩健的改進解方。

民進黨立委林楚茵則表示，蔡總統過去在許多場合，碰到侯友宜、柯文哲在場時，會站在總統高度一一介紹，也期許未來國家和平相處下去；總統提出選後大家一起面對國家的未來，這是滿好的事情。

黨政人士透露，這次蔡總統國慶講話結構形成過程中，包括選後邀在野黨會商，都有先跟副總統賴清德交換意見。

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