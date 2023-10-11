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看總統國慶談話 綠委：一貫穩健 藍委：只有口號

聯合報／ 記者鄭媁林縉明張睿廷／台北報導
蔡英文總統（左）任期內最後一場國慶大典，與副總統賴清德一起出席。記者曾原信／攝影
蔡英文總統（左）任期內最後一場國慶大典，與副總統賴清德一起出席。記者曾原信／攝影

蔡英文總統昨發表任內最後一次國慶講話，國民黨批評說，蔡政府執政七年來，兩岸、外交、內政都倒行逆施、成績慘澹，蔡總統至今都未對台灣人民道歉，演說內容卻處處吹噓，成為與民生凋敝、兵凶戰危現實的最大反諷。

民進黨立委邱志偉認為，蔡總統重申兩岸維持現狀作為和平訴求，並盤點國家整體發展藍圖，維持一貫穩健風格。未來不論誰當選總統，維持現狀並且不再走回九二共識的親中老路，應該是國際共識。任何有常識的人都知道，這時間還去跟北京交心，無疑都是與虎謀皮。

國民黨立委李德維批評，國際關係從來不是單方面的，蔡總統國慶致詞演說是在放語言式的「搖頭丸」給民眾吃，蔡總統八年前曾說過，要維持現狀、台海和平，但執政近八年下來，全國皆可見，蔡的保證沒有達成，只見兩岸關係愈來愈糟，蔡英文永遠只有口號。

國民黨表示，民進黨政府自負且沉淪，貪腐層出不窮，執政七年以來，無論是新冠肺炎防疫政策混亂、潛艦國造過程的種種疑雲、年金改革軍公教的汙名化、一例一休對勞工的傷害、躁進能源政策，以及強逼人民吃下含瘦肉精豬肉換取尚在倡議階段的對外貿易，這些掏空國家、傷害人民的失敗內政，更欠全台灣人民一個道歉。

國民黨指出，蔡總統不敢面對國內失敗的施政方針，反覆提及似有績效的外交成就，但內容皆虛無縹缈，使用大量形容詞替自己糟糕的外交成績塗脂抹粉；中華民國在國際地位不僅沒有進步，反而嚴重倒退，皆因民進黨的台獨意識形態作祟。

國民黨 蔡英文 民進黨 軍公教 潛艦 台獨 瘦肉精 邱志偉 九二共識 年金改革

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