聽新聞
test
0:00 / 0:00
看總統國慶談話 綠委：一貫穩健 藍委：只有口號
蔡英文總統昨發表任內最後一次國慶講話，國民黨批評說，蔡政府執政七年來，兩岸、外交、內政都倒行逆施、成績慘澹，蔡總統至今都未對台灣人民道歉，演說內容卻處處吹噓，成為與民生凋敝、兵凶戰危現實的最大反諷。
民進黨立委邱志偉認為，蔡總統重申兩岸維持現狀作為和平訴求，並盤點國家整體發展藍圖，維持一貫穩健風格。未來不論誰當選總統，維持現狀並且不再走回九二共識的親中老路，應該是國際共識。任何有常識的人都知道，這時間還去跟北京交心，無疑都是與虎謀皮。
國民黨立委李德維批評，國際關係從來不是單方面的，蔡總統國慶致詞演說是在放語言式的「搖頭丸」給民眾吃，蔡總統八年前曾說過，要維持現狀、台海和平，但執政近八年下來，全國皆可見，蔡的保證沒有達成，只見兩岸關係愈來愈糟，蔡英文永遠只有口號。
國民黨表示，民進黨政府自負且沉淪，貪腐層出不窮，執政七年以來，無論是新冠肺炎防疫政策混亂、潛艦國造過程的種種疑雲、年金改革對軍公教的汙名化、一例一休對勞工的傷害、躁進能源政策，以及強逼人民吃下含瘦肉精豬肉換取尚在倡議階段的對外貿易，這些掏空國家、傷害人民的失敗內政，更欠全台灣人民一個道歉。
國民黨指出，蔡總統不敢面對國內失敗的施政方針，反覆提及似有績效的外交成就，但內容皆虛無縹缈，使用大量形容詞替自己糟糕的外交成績塗脂抹粉；中華民國在國際地位不僅沒有進步，反而嚴重倒退，皆因民進黨的台獨意識形態作祟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言