快訊

四公投結果「不通過」 中選會今審定並正式公告

四大公投落幕 台南2投開票所計票錯誤已更正通報

中央社 / 台南23日電
圖為公投示意圖，非新聞當事照。報系資料照／記者余承翰攝影
圖為公投示意圖，非新聞當事照。報系資料照／記者余承翰攝影

四大公投18日落幕，台南市卻有2個投開票所計票發生錯誤，台南市選舉委員會今天獲報後已查證更正，且通報中央選舉委員會。

台南市選委會發布新聞稿指出，市選委會今天上午獲報，已立即查證及更正第549及第568投開票所計票結果，並隨即通報中選會更正統計；中選會下午將召開審查會，公告此次公投票數結果。

對於計票疏失，市選委會將要求各區選務作業中心日後確實核對，並加強選務人員訓練。

市選會人員告訴中央社記者，台南市第549投開票所第18案（反萊豬）原計票結果為同意票數292票，不同意票數124票；正確計票結果為同意票數124票，不同意票數292票。

台南市第568投開票所第17案（重啟核四）原計票結果為同意票數132票，不同意票數66票；正確計票結果為同意票數66票，不同意票數132票。

公投

延伸閱讀

四大公投不通過 蘇貞昌：行政團隊要更謙卑

中選會：四大公投投票結果均不通過 下午審定公告

公投後研議開放福島食品？行政院：尚未討論

蔡英文派誰戰2024？ 呂秀蓮：只想選總統怎麼帶領國家

相關新聞

四公投結果不通過 中選會今審定並正式公告

中央選舉委員會今天召開委員會議，審定全國性公民投票案第17案至第20案公民投票案投票結果，並於同日依法公告投票結果...

四大公投不通過 蘇貞昌：行政團隊要更謙卑

四大公投18日落幕，中選會今天表示，4案結果有效不同意票數皆多於同意票數，依法均為不通過，下午將召開委員會議審定並公告投...

中選會：四大公投投票結果均不通過 下午審定公告

四大公投已於18日落幕，中選會今天表示，4案結果有效不同意票數皆多於同意票數，依法均為不通過，下午將召開委員會議審定並公告投票結果。

開完萊豬換核食？經長、農委會主委：政府尚無討論

反萊豬公投未通過，讓象徵台美貿易困境的萊豬得以排除，政府預期將會處理台日貿易障礙日本核食。但經濟部長王美花今日於立院態度...

公投沒過 中彰投校園、社區共餐 仍禁萊豬

儘管萊豬禁止進口公投被否決，但中彰投仍維持校園及社區關懷據點共餐禁用萊豬政策，中市還針對老人福利機構、兒少機構、身障機構...

檢討公投失利 藍中常委為侯友宜緩頰

國民黨四大公投失利，國民黨中常委昨天在中常會檢討「四個同意」策略，並替新北市長侯友宜緩頰，認為未來選舉策略應找縣市長討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。