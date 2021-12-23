四大公投落幕 台南2投開票所計票錯誤已更正通報
四大公投18日落幕，台南市卻有2個投開票所計票發生錯誤，台南市選舉委員會今天獲報後已查證更正，且通報中央選舉委員會。
台南市選委會發布新聞稿指出，市選委會今天上午獲報，已立即查證及更正第549及第568投開票所計票結果，並隨即通報中選會更正統計；中選會下午將召開審查會，公告此次公投票數結果。
對於計票疏失，市選委會將要求各區選務作業中心日後確實核對，並加強選務人員訓練。
市選會人員告訴中央社記者，台南市第549投開票所第18案（反萊豬）原計票結果為同意票數292票，不同意票數124票；正確計票結果為同意票數124票，不同意票數292票。
台南市第568投開票所第17案（重啟核四）原計票結果為同意票數132票，不同意票數66票；正確計票結果為同意票數66票，不同意票數132票。
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