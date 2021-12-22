四大公投未通過 蔡英文：能強化台灣與國際間經貿

蔡英文總統今天上午出席「亞洲台灣商會聯合總會第29屆第2次理監事聯席會議」開幕典禮 ，她致詞時表示，「前幾天的公投結果，顯示台灣人民支持政府現在的施政方向」，使台灣走向國際，進一步強化和世界各國的經貿關係，相信這也是台商朋友希望看到的方向，政府會繼續與大家一起攜手努力。

行政院副院長沈榮津今日也出席表示，如總統所言，這次的公投傳遞了台灣人民希望走向世界、支持能源轉型，以及重視生態環保，最重要是期待公共政策能夠資訊透明、理性討論這些明確的訊息。政府感謝國人對政府政策的堅定支持，執政團隊將持續以更謙卑的態度，更努力完成人民的託付，將各種想法隨時納入政策規畫及評估，讓台灣能夠更好，讓人民的意志更能實現，讓世界更肯定台灣的民主表現。

蔡總統致詞時感謝各位台商朋友疫情期間踴躍募款，捐贈防疫物資，為台灣達到更多善的循環，是國民外交重要的典範。

蔡總統表示，全世界的經濟都受到疫情的挑戰，但是台灣的經濟反而是逆勢成長，今年的經濟成長率進步非常高，6%以上，也是11年來最高，11月的出口達415億美元，連續5個月創紀錄，累積今年前11個月首次超過4000億美元。

蔡總統提到，疫情期間，台商朋友在海外經商面臨不同的困難，僑委會協輔海外信用保證基金，陸續推出了紓困方案3.0和4.0，希望協助台商度過經營上的挑戰，到上個月底，海外信保基金已經承作了309件紓困案件，幫助台商朋友取得融資超過1億561萬美元，僑委會持續結合產官學研的能量，提供海外台商朋友最大的協助。。

蔡總統指出，僑委會委員長童振源上任以來，經常與世界各地的台商朋友交流，並運用很多數位科技服務提供台商朋友更多的協助。僑委會今年首度舉辦「海外台商精品」選拔活動，從亞洲7國選出13件優質產品，期待這些獎項把優質的商品行銷到全世界，提升台灣與台商品牌的國際地位，讓世界更能夠看到台灣。

蔡總統說，因疫情影響，全球供應鏈加速重組當中，許多國家開始把部分供應鏈移往新南向國家，「對於我們推新南向政策是相互呼應，我們也積極邀請許多台商朋友回台投資，這政策是我們不變的目標」。