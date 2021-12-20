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拿到CPTPP入場券？柯文哲：下一步是日本核災地區食品

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天出席後疫情時代產業轉型展時表示，核災地區食品也一定是會來的議題，因為CPTPP是日本主導，日本一定會要求要解決核災地區的食品。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天出席後疫情時代產業轉型展時表示，核災地區食品也一定是會來的議題，因為CPTPP是日本主導，日本一定會要求要解決核災地區的食品。記者林麗玉／攝影

萊豬公投未過，是否有利台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）？台北市長柯文哲今天出席後疫情時代產業轉型展時表示，核災地區食品也一定是會來的議題，因為CPTPP是日本主導，日本一定會要求要解決核災地區的食品。

對於經濟部長王美花今天在立法院回應相關公投議題，王美花表示，反萊豬公投是讓台灣產生不必要的貿易障礙，公投結果讓國際社會看到台灣願意遵守國際規範，對於台灣爭取加入國際經貿組織絕對很有幫助。

不過柯文哲今天也說，下一步一定會是討論開放核災區域食品，這是一定會討論的，這本來就是一定會來的議題，因為台灣要加入CPTPP，CPTPP是日本在主導，日本一定會要求要解決核災地區的食品。

公投 萊豬 日本

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