綠地變藍天？桃園公投「四個同意」嚇壞網 在地人揭政治關鍵

四大公投對決於昨（19）日落幕，全台各行政區的開票結果成為外界關注的焦點，尤其桃園公投四案皆以同意方勝出，使不少政界人士將其視為鄭文燦在2022年縣市首長選舉的警訊。對此，網友們則透露桃園其實不如外地人所想的「綠」，現實恰恰相反，也揭露當年鄭文燦當選市長的關鍵。

原PO在PTT八卦板上發文表示，台北公投結果四個都同意還不意外，但桃園竟然四案都同意大於不同意，由於鄭文燦連任兩屆桃園市長，不少網友對這次公投結果感到驚訝，也讓原PO疑惑問道「有沒有桃園人出來翻譯翻譯？」

對此，有網友們認為，有可能和第20案「珍愛藻礁」的主要爭議「中油第三天然氣接收站」就蓋在桃園大潭有關，就當地居民觀點，當然同意遷離，「桃園反核挺三接才有問題」、「三接在桃園阿」、「桃園就是不要三接，要核四阿」。

不過許多在地網友透露，桃園其實不如外界所想的「綠」，「桃園眷村多原本就偏藍」、「桃園基本盤一直都藍的」、「會說桃園不藍的大概都外縣市人吧」、「桃園是真的藍，可是鄭文燦藍綠都經營」、「鄭文燦會發老人錢，我阿嬤都投他」、「證明中間選民沒出來，然後國民黨基本盤」、「桃園本來就很藍，鄭文燦會贏兩次就知道對手有多爛」。

網友們解釋道，「別忘了鄭文燦能選上是因為當初吳志揚選前講錯一句話，惹火年輕人」，意指2014年縣市首長大選前，針對媒體追問桃園航空城炒地皮疑慮，時任桃園縣長吳志揚的一句話「你覺得它貴，你不要買，沒人強迫你買！」，新聞被轉載至PTT論壇上惹怒不少鄉民。