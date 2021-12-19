王力宏事件轉移公投焦點？聲量輾壓網驚呼「公投列車直接出軌」

昨天四大公投靠著北票南補的策略下，民進黨「完封」國民黨。不過這次公投在中間選民冷感下，回歸藍綠基本盤對決，但在民進黨一片大勝的氛圍中，桃園市、基隆市與新竹市這三個綠營執政縣市卻開出了「四好」的成績，對鄭文燦、林右昌與林智堅這三位仍有志於大位的政治明星，除了三人政治行情受挫，民進黨這份北台灣的公投成績單更敲響了明年九合一選情的警鐘。

2021-12-19 14:34