4大公投圖解分析／12縣市「4個同意票」佔多數 這縣市投票率最高

110年全國性公民投票公投落幕，最後結果（第17案至第20案）「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」及「珍愛藻礁」都以「不同意票＞同意票」勝出，代表著民進黨大勝、國民黨落敗，聯合新聞網也用圖解分析結果，包含了4大公投同意、不同意比例、投票率一覽、各縣市投票概況，讓您一次補齊1218四大公投結果，更詳細的報導可見聯合新聞網公投專題。

（製表／聯合新聞網）

4大公投同意、不同意比例：皆為不同意超過5成勝出

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投票率看一看 4大公投投票率約落在41.09％

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從今年的投票率來看，可能因為天氣不佳影響，並沒有通過原先的495萬6367票門檻，4項公投的投票率分別為重啟核四41.09％、反萊豬41.09％、公投綁大選41.08％、珍愛藻礁41.09％，只有公投綁大選最少，但也差距極小。

2018年投票率皆破5成較高 今年反應明顯冷淡

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2018年由於公投綁大選，因此從第7案到第16案的投票率都破五成，今年恐因為天氣較差，加上獨立投開票，投票意願降低，皆以4成左右坐收。

全台12縣市公投「4個同意票」 8個縣市不同意票佔多數

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公投「4個同意」都佔多數的有12個縣市，國民黨執政有8個，分別為花蓮縣﹑台東縣、新竹縣﹑南投縣、 苗栗縣、金門縣、連江縣、澎湖縣。民進黨執政有3個，包括基隆市、桃園市、新竹市。第12則為民眾黨執政的台北市。

公投「4個不同意」都佔多數的有8個縣市，包括台南市、高雄市、嘉義市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣。

從4大公投看投票率 最高為臺北市、最低為金門縣

17案重啟核四

投票率最高為臺北市47.07%

投票率最低金門縣18.79%

同意率最高金門縣85.79%

同意率最低臺南市35.87%

不同意率最高臺南市64.13%

不同意率最低金門縣14.21%

18案反萊豬

投票率最高臺北市47.08%

投票率最低金門縣18.78%

同意率最高金門縣88.02%

同意率最低臺南市37.21%

不同意率最高臺南市62.79%

不同意率最低金門縣11.98%

19案公投綁大選

投票率最高臺北市47.06%

投票率最低金門縣18.79%

同意率最高連江縣86.63%

同意率最低臺南市37.47%

不同意率最高臺南市62.53%

不同意率最低連江縣13.37%

20案公投綁大選

投票率最高臺北市47.07%

投票率最低金門縣18.79%

同意率最高金門縣87.31%

同意率最低臺南市36.73%

不同意率最高臺南市63.27%

不同意率最低金門縣12.69%