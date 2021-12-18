四大公投都未過關 蘇貞昌：台灣更有競爭力

四大公投都未過關。行政院長蘇貞昌晚間在臉書發文表示，他要深深感謝台灣人民再度負起責任、行使公民權，共同參與這一次四個公投的歷程，每個台灣人都應該為國家的民主感到驕傲。

蘇貞昌說，政府存在的目的，是為了照顧這個國家的每一個國民，讓國民安居樂業、生活幸福。無論公投的正方還是反方，都是政府服務的對象。

蘇貞昌說，台灣已經歷經多次民主的選舉，無論政治上有多少分歧，始終必須團結走下去，才能將台灣建設成一個世世代代安身立命的家園。政府也會根據四個公投的結果，繼續推動能源轉型、參與國家自由貿易體系，做出好成績，讓台灣更有競爭力，也讓人民能享有更多福利。