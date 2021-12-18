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四大公投藍營全輸 學者揭三項關鍵因素

四大公投都未過關 蘇貞昌：台灣更有競爭力

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
四大公投都未過關，行政院長蘇貞昌晚上在臉書發文。圖／取自蘇貞昌臉書
四大公投都未過關，行政院長蘇貞昌晚上在臉書發文。圖／取自蘇貞昌臉書

四大公投都未過關。行政院蘇貞昌晚間在臉書發文表示，他要深深感謝台灣人民再度負起責任、行使公民權，共同參與這一次四個公投的歷程，每個台灣人都應該為國家的民主感到驕傲。

蘇貞昌說，政府存在的目的，是為了照顧這個國家的每一個國民，讓國民安居樂業、生活幸福。無論公投的正方還是反方，都是政府服務的對象。

蘇貞昌說，台灣已經歷經多次民主的選舉，無論政治上有多少分歧，始終必須團結走下去，才能將台灣建設成一個世世代代安身立命的家園。政府也會根據四個公投的結果，繼續推動能源轉型、參與國家自由貿易體系，做出好成績，讓台灣更有競爭力，也讓人民能享有更多福利。

公投 蘇貞昌 行政院

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