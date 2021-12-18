四大公投未通過 台灣基進：民主深化的體現

台灣基進今天晚間在臉書針對公投結果發布貼文表示，4個公投案遭不同意票高過同意票實質否決，是民主深化的體現。基進黨也批評推動同意案的政黨，是在為政黨利益算計。

台灣基進晚上7時18分在臉書針對公投結果發布貼文表示，台灣是在苦難與挑戰中顛簸打造的共同體，不只有殖民的遺緒，民主轉型也是進兩步退一步，本來應該是捍衛共同體生存的公民投票，也被操弄為可能造成內政與外交災難的工具。

基進黨稱今天的4個公投案為「亂政」，並表示公投案被不同意票高過同意票的實質否決，意味著公民的民主實踐，伴隨著台灣大局的視野。

基進黨說，選民否定了「核四重啟」、「三接遷離藻礁」，意味著選民不允許延宕綠能轉型；否定「禁止萊豬進口」，意味著不允許台美關係倒退；否定「公投綁大選」，意味著不允許公投一再淪為中國操弄台灣大選的工具。

基進黨也表示，台灣基進與民進黨是唯二定調「4個不同意」的政黨，是因為認為4個公投案，全都會造成災難性的後果。

基進黨也批評，推動任何一項同意案的政黨，都只有政黨利益算計而缺乏共同體關懷。

基進黨說，力推4個公投案的國民黨「是台灣的亂政之源」，並表示這次公投結果，就是人民用選票重重賞了國民黨一個大耳光。

基進黨指出，公投的結果是民主深化的體現。並表示，會繼續努力，在台中第2選區的補選及立委林昶佐的罷免案，延續民主的榮耀。