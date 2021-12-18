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選票全數開出！公投4案「不同意完封」一表看開票數據結果

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四大公投結果出爐 蔡總統：藻礁保育跟食安把關絕不打折扣

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
四大公投案結果出爐，民進黨政府被視為大獲全勝。蔡英文總統（中）稍早在副總統賴清德（左）及民進黨立院黨團總召柯建銘陪同之下，於總統府發表談話。記者余承翰／攝影
四大公投案結果出爐，民進黨政府被視為大獲全勝。蔡英文總統（中）稍早在副總統賴清德（左）及民進黨立院黨團總召柯建銘陪同之下，於總統府發表談話。記者余承翰／攝影

四大公投案結果出爐，包括反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁及重啟核四等四案皆是「不同意票」高於「同意票」，且四案都未通過495萬門檻，民進黨政府被視為大獲全勝。蔡英文總統稍早在副總統賴清德及民進黨立院黨團總召柯建銘陪同之下，於總統府發表談話，她感謝所有參與公投的台灣人民，也謝謝公民團體，她也強調：「藻礁保育跟食安把關絕對不會打折扣」。

蔡總統表示，今天的公投順利舉行，謝謝所有辛苦的選務人員，謝謝所有參與公投的台灣人民，「無論你投的是同意或不同意，都是公民意志展現，正如我所說，公投沒有誰輸誰贏的問題，只有國家未來要怎麼走的問題。」

蔡總統說，這次公投過程，傳達出四個明確的訊息，第一，台灣人民希望走向世界，願意積極參與國際。第二，台灣人民支持能源轉型，期待穩定供電並且維持經濟成長動能。第三，台灣人民重視生態環保，希望經濟和環保可以達成雙贏。第四，台灣人民期待公共政策能夠資訊透明，被理性地討論。

蔡總統表示，這次公投，也傳達對政府施政不同的意見，「民主本來就會對政府施政有不同想法，政策規畫也應該聽取不同意見，穩健執政是一貫的原則，各種想法都會適當納入政策評估跟規畫當中，藻礁保育跟食安把關也絕對不會打折扣。」

蔡總統說，她要特別謝謝賴清德、行政院長蘇貞昌及立法院黨團，特別是柯建銘及所有執政團隊同仁，這幾個月，透過一場又一場說明會讓大家了解施政方向，爭取台灣人民支持政府的主張，「這是一個能夠堅守價值，也願意跟人民溝通的團隊，我們會繼續攜手為台灣打拚下去，謝謝許多公民團體，儘管一開始大家對政策有不同意見，但終究能夠透過溝通討論找到共識，找到對國家發展最好的方案，也一起證明我們的民主是奠基在成熟的公民社會之上。」

蔡總統也說，這一次的公投說明及辯論，有許多專家學者協助，很多專業問題可以更清楚向社會說明，這次公投再一次見證，透過民主機制，不同意見可以互相溝通說服，人民意志也可以凝聚出價值的選擇，相信當每一次台灣面臨挑戰的時候，民主都可以是最堅強的後盾。眼前還有很多挑戰，我們會繼續努力回報台灣人民的期待，再次謝謝所有台灣人民參與這次公投，執政團隊會秉持人民託付，繼續全力以赴，讓台灣一天比一天更好。」

公投 藻礁 核四 萊豬 蔡英文

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