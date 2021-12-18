四大公投結果出爐 蔡總統：藻礁保育跟食安把關絕不打折扣

四大 公投 案結果出爐，包括反 萊豬 、公投綁大選、珍愛 藻礁 及重啟 核四 等四案皆是「不同意票」高於「同意票」，且四案都未通過495萬門檻，民進黨政府被視為大獲全勝。 蔡英文 總統稍早在副總統賴清德及民進黨立院黨團總召柯建銘陪同之下，於總統府發表談話，她感謝所有參與公投的台灣人民，也謝謝公民團體，她也強調：「藻礁保育跟食安把關絕對不會打折扣」。

蔡總統表示，今天的公投順利舉行，謝謝所有辛苦的選務人員，謝謝所有參與公投的台灣人民，「無論你投的是同意或不同意，都是公民意志展現，正如我所說，公投沒有誰輸誰贏的問題，只有國家未來要怎麼走的問題。」

蔡總統說，這次公投過程，傳達出四個明確的訊息，第一，台灣人民希望走向世界，願意積極參與國際。第二，台灣人民支持能源轉型，期待穩定供電並且維持經濟成長動能。第三，台灣人民重視生態環保，希望經濟和環保可以達成雙贏。第四，台灣人民期待公共政策能夠資訊透明，被理性地討論。

蔡總統表示，這次公投，也傳達對政府施政不同的意見，「民主本來就會對政府施政有不同想法，政策規畫也應該聽取不同意見，穩健執政是一貫的原則，各種想法都會適當納入政策評估跟規畫當中，藻礁保育跟食安把關也絕對不會打折扣。」

蔡總統說，她要特別謝謝賴清德、行政院長蘇貞昌及立法院黨團，特別是柯建銘及所有執政團隊同仁，這幾個月，透過一場又一場說明會讓大家了解施政方向，爭取台灣人民支持政府的主張，「這是一個能夠堅守價值，也願意跟人民溝通的團隊，我們會繼續攜手為台灣打拚下去，謝謝許多公民團體，儘管一開始大家對政策有不同意見，但終究能夠透過溝通討論找到共識，找到對國家發展最好的方案，也一起證明我們的民主是奠基在成熟的公民社會之上。」

蔡總統也說，這一次的公投說明及辯論，有許多專家學者協助，很多專業問題可以更清楚向社會說明，這次公投再一次見證，透過民主機制，不同意見可以互相溝通說服，人民意志也可以凝聚出價值的選擇，相信當每一次台灣面臨挑戰的時候，民主都可以是最堅強的後盾。眼前還有很多挑戰，我們會繼續努力回報台灣人民的期待，再次謝謝所有台灣人民參與這次公投，執政團隊會秉持人民託付，繼續全力以赴，讓台灣一天比一天更好。」