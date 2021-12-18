不願為公投返鄉投票？他懷疑「台人不關心台灣」 掀網路論戰

四大公投民眾反應冷淡，投票率表現不如預期，根據最新的開票狀況顯示，四大議題皆是「不同意票」高於「同意票」，且四者預估皆不會通過495萬門檻。一名網友認為，這次返鄉投票的人潮非常冷清，讓他懷疑「台灣人根本就不關心台灣吧？」，文章一出立刻掀起論戰。

一名網友在PTT發表個人見解，他認為這次為了投票返鄉的人潮比以往少，一方面是因為卡到跨年，另一方面則是因時間臨近農曆年節，許多人已經事先安排好計劃，所以乾脆不回家投票，進而影響此次的投票率。

「四個同意你就藍的，四個不同意你就綠的」，他認為本次公投政黨較勁意味濃厚，懷疑部分民眾也因此被牽著鼻子走，甚至「不知道自己到底為什麼要選同意或不同意」。他直指政黨對立讓公投失去原先的目的，令他不禁懷疑「台灣人根本就不關心台灣吧？畢竟關心了也沒有用，這樣說是不是很合理？」

文章立刻掀起討論，部分網友覺得此次公投頗具爭議性，「真的關心就知道，這些東西不應該用公投」、「這次反映的是藍綠基本盤的對決」、「台灣人只關心黨說啥，沒用腦子思考」，有人則發表看法，「應該說只關心選舉，公投甚麼的也不懂」、「是關心自身利益，不關心公共議題」；也有網友持反對立場，認為原PO只是在無病呻吟，「你為什麼會覺得投票的人都沒在想？」、「這也是人民的選擇」、「不合你意就不關心台灣，情緒勒索哦？」。