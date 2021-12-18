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不斷更新／開票尾聲！4案不同意皆破400萬 公投結果估「全不過關」

「公投已死」朱立倫自責努力不夠：把戰友找回來 別再找戰犯

朱立倫自責努力不夠：把戰友找回來 不要再去找戰犯

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影

四大公投結果，國民黨「四個同意」皆輸。國民黨主席朱立倫表示，這次四大公投結果很不理想，他身為主席要向全體國民和黨員、志工表達歉意，「我還是必須承認，國民黨、尤其是我個人努力不夠」，他也呼籲黨內同志，「把戰友找回來，不要再去找戰犯」。

朱立倫說，謝謝這一路陪同他一起打拚的戰友，大家在大街小巷、市場角落，戰車上拚盡最後一分力氣。謝謝前總統馬英九、公投領銜人江啟臣林為洲，以及歷任黨主席和黨籍公職人員、民代、縣市長，大家都很辛苦。也謝謝中廣董事長趙少康和公民團體。

朱立倫強調，國民黨一路上都是為台灣民主來打拼，沒有位個人、政黨，都是為民眾關心的民生議題打拼。他相信深化民主道路不會中斷，會勇敢走下去。

朱立倫表示，身為黨主席他當然要承擔責任，他呼籲各位同志，「把戰友找回來，不要再去找戰犯」。

朱立倫說，這次的結果非常遺憾，對台灣民主是多大的傷害，「公投已死」。今天很難有公投案再這樣的鳥籠公投制度下通過，對於獨裁政府是個勝利，但對於民主是非常大的傷害，不管對公投門檻的提高或是降低投票率讓他不能通過，這都是民進黨過去最反對的鳥籠公投，透過修法讓公投跟大選分開，結果就是把公投關回鳥籠，這次結果也應證國民黨提案公投綁大選的重要性。

朱立倫表示，面對龐大的行政資源、國家資源，國民黨作為在野黨必須認清楚跟民眾、在野力量站在一起，要團結所有在野的力量才能對抗獨裁的政府。

朱立倫說，這次更投的結果也挑戰選前所有的民調，但因為這是第一次沒有綁大選的公投，非常多的中間選民因為工作、學業、氣候種種原因，讓投票率創下最低，出來投的回到藍綠基本盤。

朱立倫說，他還是必須承認，國民黨、尤其是他個人努力不夠，無法召喚出每一位選民站出來投票，導致這次選舉結果跟民調產生這麼大的落差，國民黨作為最大在野黨，他是黨主席，他必須承認國民黨的力量還不夠，必須更加更加努力，不會氣餒，再接再厲繼續加油。

國民黨主席朱立倫。本報資料照片
國民黨主席朱立倫。本報資料照片

公投 國民黨 朱立倫 趙少康 江啟臣 林為洲

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