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公投票還沒開完...侯友宜臉書被灌爆 遭嗆「滾出國民黨」
公投開票截至晚間6時，4項公投同意票數都落後不同意票數，部分藍營選民認為新北市長侯友宜沒有明確表態，才導致公投結果可能輸掉，跑至侯友宜臉書留言批評，有人說，「明年絕對不會投你」、「你快退黨啦」，另還有人酸「侯友宜可以參選總統了，但要記得用無黨籍身份」，以此方式表達不滿。
公投持續開票中，4項公投包括「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」目前不同意票數都穩定領先同意票數超過至少20萬票，加上投票率不高，這次4項公投要過關機率相當低。
由於侯友宜在在選前僅公開宣示反萊豬，其它都沒有清楚表態，許多深藍選民對此相當不滿，現在公投可能輸掉，這些民眾更加不滿。
有民眾說，「請滾出國民黨」、「害群之侯，自己退黨」、「明年絕對不會投你」、「朱立倫要開始找戰犯了」、「感謝侯市長助攻」，但也有人為侯友宜緩頰「有想過侯背著國民黨包袱更重嗎」。
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