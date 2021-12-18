重啟核四公投 核四廠所在地貢寮「不同意票」超過七成五

核四廠所在地新北市貢寮區公投開票有了初步結果，第17案「核四重啟」投票率四成多，不同意票3041票，超過七成五，遠遠超過同意票957票。反核多年的當地真理里里長趙瑞昌說，公投是討論核能發電是不是適合在台灣繼續施行下去的民主過程，不是輸贏的問題。

趙瑞昌表示，早年政府來貢寮興建核四廠，多數鄉親並沒有反對，但是在蘇聯發生車諾比核災後，大家才有了更多的討論，之後反核四運動風起雲湧，他也曾擔任鹽寮反核自救會會長，主張停建核四。

貢寮具公投資格人數超過1萬人，但因天氣、選民投票意願和有不少年輕人在外地謀生，今天的投票率不到五成。

趙瑞昌說，投票結果顯示核四繼續封存是地方主流意見，對於核四的未來，他尊重民意的決定。他不是為反對而反對，因為台灣人不能說要電，但又「你家都不讓人家蓋核電」，只是要思考核能到底適不適合在台灣發展。