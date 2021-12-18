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不斷更新／開票尾聲！4案不同意皆破400萬 公投結果估「全不過關」

「公投已死」朱立倫自責努力不夠：把戰友找回來 別再找戰犯

重啟核四公投 核四廠所在地貢寮「不同意票」超過七成五

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
公投第17案「核四重啟」，核四廠所在地新北市貢寮區不同意票3041票，遠遠超過同意票957票。當地長期反核的真理里里長趙瑞昌說，公投是民主過程，不是輸贏的問題。記者邱瑞杰／攝影
公投第17案「核四重啟」，核四廠所在地新北市貢寮區不同意票3041票，遠遠超過同意票957票。當地長期反核的真理里里長趙瑞昌說，公投是民主過程，不是輸贏的問題。記者邱瑞杰／攝影

核四廠所在地新北市貢寮公投開票有了初步結果，第17案「核四重啟」投票率四成多，不同意票3041票，超過七成五，遠遠超過同意票957票。反核多年的當地真理里里長趙瑞昌說，公投是討論核能發電是不是適合在台灣繼續施行下去的民主過程，不是輸贏的問題。

趙瑞昌表示，早年政府來貢寮興建核四廠，多數鄉親並沒有反對，但是在蘇聯發生車諾比核災後，大家才有了更多的討論，之後反核四運動風起雲湧，他也曾擔任鹽寮反核自救會會長，主張停建核四。

貢寮具公投資格人數超過1萬人，但因天氣、選民投票意願和有不少年輕人在外地謀生，今天的投票率不到五成。

趙瑞昌說，投票結果顯示核四繼續封存是地方主流意見，對於核四的未來，他尊重民意的決定。他不是為反對而反對，因為台灣人不能說要電，但又「你家都不讓人家蓋核電」，只是要思考核能到底適不適合在台灣發展。

他說，如果核四重啟公投通過了，他也尊重，並交由專家去研究要花多少成本、要怎麼重啟。公投最後雖然沒通過，但我們還是要考慮到未來。台灣這麼小，核廢料要放在那裡一定要先想好，去看世界先進國家有那些處理技術，不能就放在地底幾萬年。

公投第17案「核四重啟」，核四廠所在地新北市貢寮區不同意票3041票，遠遠超過同意票957票。當地長期反核的真理里里長趙瑞昌說，公投是民主過程，不是輸贏的問題。記者邱瑞杰／攝影
公投第17案「核四重啟」，核四廠所在地新北市貢寮區不同意票3041票，遠遠超過同意票957票。當地長期反核的真理里里長趙瑞昌說，公投是民主過程，不是輸贏的問題。記者邱瑞杰／攝影

公投 投票率 貢寮 核四 核能

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