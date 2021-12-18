四項公投因投票率遭挫 國民黨「坐0望1」：凸顯公投綁大選重要性

反萊豬等四項公投今投票，因投票率遠低於預期，投票截止後，藍營即評估結果「坐0望1」，只剩返萊豬公投還在拉扯。國民黨黨務人士表示，這個公投結果證明公投與大選脫勾，投票率撐不起來，以後任何公投議題都再也不會過。

黨務人士指出，力拚這次公投，藍綠最後都全面動員拉抬，但投票率卻怎麼催都過不了門檻，甚至還偏低，這代表「完全是制度出現問題」，那就沒搞頭；公投與大選脫鉤把公投在台灣終結，台灣公投已走到盡頭，這次恐是最後一次公投。

黨務人士說，這次公投結果也可凸顯，對外作戰時，把戰友站在一起戰鬥、團結的重要性。至於公投敗選黨中央是否內部究責？黨務人士表示，接下來馬上要進入台中市立委第二選區補選，之後黨中央的重點是全力備戰2022，沒時間等待。

黨務人士表示，對一個政黨來講，黨公職選舉才是最重要的，國民黨此刻開始應養精蓄銳，好好找出2022可以打的將領，全力備戰2022才是國民黨真正該做的事情，不要再一下公投、一下罷免、一下補選，提一些有的沒的去損耗自己。