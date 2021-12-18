全國三分之一投票所已開票完成 四公投案不同意票擴大領先

今（18）日為「110年全國性公民投票公投」，共有4個議題（第17案至第20案）：「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」及「珍愛藻礁」開放投票，每項同意門檻至少要超過495萬6367票。天氣冷恐影響投票率，民進黨內統計投票率，截至中午12點半為止，各縣市投票率都不過3成，結果應該是晚上8點前會出爐。《聯合新聞網》設立「決戰四大公投」專題，下午4點起新聞頁與專題頁會即時更新電視媒體及中選會票數，專題頁面更有全台各縣市的公投意向分布地圖及詳細票數，讓你一窺公投多面向結果。

2021-12-18 17:32