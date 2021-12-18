全國三分之一投票所已開票完成 四公投案不同意票擴大領先
四大公投持續開票中，截至目前，全國已有3分之1、也就是5832間投開票所完成開票。四項公投案不同意票除了已破百萬票，並皆領先同意票，差距持續擴大。
根據中選會選情中心即時統計，重啟核四公投同意票為90萬5036票，不同意票112萬2721票；反萊豬公投同意票為93萬7160票、不同意票為109萬239票；公投綁大選同意票為93萬4837票、不同意票為109萬3477票；護藻礁公投同意票為93萬5650票，不同意110萬1391票。
全國性公民投票第17案至第20案（重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁）今天登場，公投案若要通過，同意門檻至少要超過495萬6367票。目前全國已完成的投票所投票率為37.87%。
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