投票率低迷…台灣人為何對公投冷感？網友直指「2關鍵原因」

四大公投於今（18）日舉行，然而投票狀況卻顯低迷，據民進黨內統計投票率，截至中午12點半為止，各縣市投票率都未達3成，黨內人士更預估，四大公投恐都無法過門檻。相較於2020年總統大選的投票率達74.90%，與今天的公投成明顯對比，網友也在PTT發文詢問「每次選舉的時候台灣人不都很積極嗎？為什麼台灣人這麼不關心公投？」

一名網友以「台灣人為什麼不去投公投？」為題發文表示，因為擔心投票所會像去年大選一樣人擠人，他與家人便選在下午時段前往投票，不料到了現場卻發現沒什麼人，讓他感到相當驚訝。「每次選舉的時候台灣人不都很積極嗎？政治狂熱的程度也是世界有名的」，此次公投與以往選舉熱度有強烈對比，讓他不禁好奇「為什麼台灣人這麼不關心公投？有沒有八卦？」

文章掀起討論，多數網友認為天氣寒冷是最大因素，「北部真的很冷」、「這麼冷，外出吹風增加中風機率」、「拖到下午氣溫還是很冷」，其他人則認為「沒綁大選本來就沒人會想特地出門」、「其實很多人不知道今天有公投，或是知道但不知道投什麼」。

另一位網友則提出個人看法，直指公投失焦也是影響原因之一，「當一個公投變成藍綠對決時，去投公投幹嘛？就2024去投總統就好了啊」，他認為國民黨與民進黨現在「互相打臉過去的自己」，儼然變成一種「雙重標準」的局面，讓他對本次的公投相當灰心。