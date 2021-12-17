蔡總統：反萊豬案重中之重 請求人民理解國家處境

四大公投投票明天登場，民進黨今晚在台北凱達格蘭大道進行最後催票。蔡英文總統壓軸登場，喊出反萊豬公投案是重中之重，並再次打出「兩岸牌」表示，身為總統，想請求台灣人民理解國家的處境，以及以及生存發展的必要，支持政府的立場，讓國際社會看到讓國際社會看到台灣的決心，也更願意來幫助台灣，克服中國的政治干擾。

蔡總統指出，反萊豬公投是最具挑戰性的公投議題，並重申這是科學問題，專家已經揭示只要符合國際標準，就不會危害健康，且開放進口，不代表選擇受到限制。

蔡總統說，今年台美重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA），當條件成熟，也希望簽訂台美自由貿易協定。台灣要擺脫被孤立的重要布局，萊豬進口是關鍵中的關鍵。台灣走的路比其他的國家更艱難坎坷，這是因為有個鄰居，正用盡全力在阻止台灣走向世界；但為了國家的生存發展，台灣一定要走出去。

對於重啟核四案，蔡總統表示，要向對核電有期待的朋友說，核四不是你的選項，更不是可靠、合乎成本的供電選項。對於三階案，蔡總統表示，也許很多對該案同意的民眾們是珍愛藻礁、重視藻礁，但請理解政府沒有不顧環境，也已獲得許多當初對三接有疑慮的公民團體支持。

副總統賴清德表示，四個公投如果任何一個公投通過對台灣一定會帶來衝擊，特別是反萊豬公投，如果通過不只是影響企業未來競爭力，也會影響台灣和美國關係，現在已經開放，突然沒有理由禁止，這樣會失信於美國、失信於國際社會。賴說，這四個公投對台灣一點幫助都沒有，就像四顆石頭一樣阻礙台灣，要用不同意票把石頭搬開。

行政院長蘇貞昌也以「因果、代價」作為說明表示，公投就是為國家的未來做決定，每一個人都要承擔後果，若反萊豬案通過，將傷害台美關係，美國跟台灣的關係不重要嗎？「 美國、中國，你選哪一邊」？

蘇貞昌對三接案則指出，三階若要遷移，「叫我去哪找地方？」且遷到台北港方案連新北市前後任市長朱立倫、侯友宜都不同意，沒地方遷移，就是停建。而三接停建，就是缺電，產業停擺外移，這樣的結果恐非民眾能接受。