高雄造勢破3萬人 蔡英文登場「美國豬進口最具挑戰性」

選前之夜，高雄民進黨拚全國最高票，今晚在台糖物流園區舉辦大型造勢晚會，號召百工百業站出來，周遭交通大打結，主持人趙天麟喊現場人數超過3萬人。蔡英文總統說，以前高科技業會聯想竹科，現在陳其邁「以生命催投資」，台積電落地後情勢不一樣，能源轉型不能變來變去；岡山有「螺絲窟」之稱，另有石化、鋼鐵等傳統產業，關稅比別人高，台灣要加入CPTPP、FTA，傳統產業的產品才能跟日韓等競爭國家公平競爭。

造勢晚會晚間7點開始，開場前還有不少人排隊等待入場、場面相當盛大，日前引發動員爭議的高市義消，中鋼、漢翔等企業員工到場，招牌旗幟相當鮮明。立委邱議瑩、趙天麟搭檔主持，另安排新住民代表胡清嫻、青年代表登台演說。

蔡英文在晚間近8點登場，她表示，這幾年台灣經濟表現有目共睹，高雄人對經濟感受一定很深，因為以前高科技業會聯想竹科，近來因為陳其邁以「緊緊緊、用生命催投資盼落地」的精神，爭取台積電打造半導體科技聚落，大公司帶小公司，上中下游一家家公司搶加入投資高雄，製造生產要用電，台積電要用更多綠電，所以能源轉型要堅持下去，不能變來變去。

蔡英文說，以前習慣南電北送，但現在高雄也有自己的需求，不能一直支援北部，所以這次公投要把天然氣第三接收站建起來，以後不用再南電北送，台灣需要供電穩定與電網安全，所以三接不能拖延，這個方案縮減開發面積、工業港外推，把藻礁影響降至最低，很多環保團體支持。

蔡英文坦承，四項公投案中，美國豬進口是最具挑戰性議題，不僅食安更涉及台灣經濟貿易可以擺脫孤立走向世界的關鍵，台灣若加入CPTPP、FTA，最大受益者是傳統產業，這對高雄是重要的事情，岡山螺絲產業世界有名，另有林園仁武石化業、鋼鐵產業，傳產產品出口，關稅比日韓高，要加入CPTPP、FTA需要其他國家支持，所以反美豬要投不同意，要讓他們知道台灣是守信用、值得支持，遵守國際貿易規則的國家。