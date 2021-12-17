民進黨高雄公投之夜 蘇揆籲全民先設想明日公投的後果

「四大公投」投票前夕，民進黨晚間七點在高雄台糖物流園區辦「台灣隊站出來 大步向前進」公投之夜，蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌等政治大咖齊聚宣講，目標要在高雄衝出全台不同意票最高票。晚間6點半左右，民眾陸續抵達會場，外圍的時代大道及中華五路交叉口，交通一度打結，蘇貞昌第一棒宣講完，現場喊出人數已破３萬！

「台灣隊站出來」高雄公投之夜晚間登場，今晚高雄起風，不過遊覽車接連開抵，會場外人行道人龍綿延二、三公里，熱情不減。約七點半，蘇貞昌講完，主持人高喊，現場人數一定要有十萬人的氣勢，台下大聲呼應。

主辦單位表示，今晚物流園區準1萬5千個座位，不過至7點趙天麟、邱議瑩開場時，會場前區還有數百座位尚未坐滿，會場空了一大塊，但聚於舞台前的民眾則頗激情，主持人喊出「明天公投高雄要投出最高票」，台下一起吶喊回應。

蘇貞昌提前在7點11分登場，他開宗明義表示，明日公投的後果，大家要先設想好，會遇上什麼代價，第一，重啟核四，重啟不是公投後核四就能立馬發電，國民黨蓋核四蓋卅年未果，封存七年，結果一號機未通過檢驗，二號機拿來拼裝，未來核四即使續建，但請問要蓋多久，至發電要花多少代價，大家一定要想好。

蘇再說，三接要遷離的命題，只說要遷離，但沒說遷到哪，連遷哪都沒想好，結果投下去是三接停建，停建的結果就是高雄、台中的一接、二接日後要繼續燃媒，沒有天然氣可代替，繼續承擔。另有說要遷到台北港，但台北港位在新北，朱立倫及侯友宜都反對，因此他認為，這個命題是不負責任。

蘇貞昌說，屆時台灣空汙不能減少，接著有缺電危機，缺電，台積電如何來高雄？台積電高層近期對外表達對供電穩定的憂心，公投後若三接停建，不只台積電缺電，你我家戶也會停電。「平日千餘戶停電就訐譙死，未來缺電，全民痛苦，產業外移，如何拚經濟」，大家要深思，「台灣堪得起嗎？」

至於萊豬問題，蘇指全世界都依聯合國標準，全球有109國都已接受，他們都是憨人嗎？美國人吃了好幾代都沒問題，美方官員都質疑台灣為何反萊豬？