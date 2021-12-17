四大公投明登場 宜蘭增3投票所逾38萬人可投票

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭投票所設置完成。圖／宜蘭縣選舉委員會提供
宜蘭投票所設置完成。圖／宜蘭縣選舉委員會提供

四大公投明天登場，宜蘭縣選舉委員會公布第17案到第20案的宜蘭投票權人數為38萬5260人；縣內設置424個投開票所，較去年總統大選和立委選舉增加3所。為避免投票排隊人潮，縣選委會呼籲，民眾了解公投、做好決定就直接進入投票，如此能加快整個過程。

縣選委會表示，2018年10個公投案的宜蘭投票權人為38萬6089位，今年減少829人，共有38萬5260人。110年全國性公民投票分別為第17案至第20案，投票時間為明天上午8點到下午4點，若在4點已到場排隊者仍可投票，同時提醒投票權人赴指定投票所時，記得帶身分證、印章，以及投票通知單。

因應疫情，投票所防疫不馬虎，投票權人得戴口罩、保持防疫距離（戶外1公尺、入內1.5公尺），以及體溫量測。倘若額溫超過37.5度者，會由專人引導到防疫專用遮屏投票；協助身心障礙投票權人投票的家屬或陪同人、投票權人照顧的6歲以下兒童，如發燒不得進投票所。

不得進入投票所投票、參觀開票，還有居家檢疫、居家隔離者。若符合「嚴重特殊傳染性肺炎」通報個案，經醫院安排採檢，且由縣府衛生局開立自主健康管理通知書，在未接獲檢驗結果前，也不得進入投票、參觀開票。

縣選委會說，民眾進入投票所不能穿戴具公民投票相關文字、符號或圖像的貼紙、服飾或其他物品，在投開票所四周30公尺內，不得有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票的行為。

設置在學校、廟宇的投票所，工作人員在佈置前先進行消毒。圖／宜蘭縣選舉委員會提供
設置在學校、廟宇的投票所，工作人員在佈置前先進行消毒。圖／宜蘭縣選舉委員會提供
設置在學校、廟宇的投票所，工作人員在佈置前先進行消毒。圖／宜蘭縣選舉委員會提供
設置在學校、廟宇的投票所，工作人員在佈置前先進行消毒。圖／宜蘭縣選舉委員會提供

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